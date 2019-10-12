習近平致信特朗普「一見如故」不再　劉鶴評價意味深長

中國國家主席習近平在第13輪美中貿易談判最後環節致信白宮，以「致特朗普總統的信」為開頭，內文少了客套，而特朗普（Donald Trump）表達感想時，與以往相比，大不相同。

習近平的信全文如下。

總統先生，你好！在中美舉行新一輪經貿團隊的磋商之際，我委託劉鶴副總理轉達我對你的誠摯問候，感謝你就中華人民共和國成立70周年發來賀電，並轉來我們6月在大阪一同出席二十國集團領導人峰會的照片。

近來，中美經貿團隊保持溝通，相互釋放了善意，受到人民和國際社會歡迎。

我高度重視總統先生在農產品問題上的關切，近期中方有關企業已加快採購大豆、豬肉等美國農產品。兩國經貿團隊已在部分協議磋商上取得進展，雙方要妥善解決彼此關切，爭取就其他領域的問題取得緊急進展。

保持中美關係健康穩定發展，對兩國、對世界都有利。希望雙方遵循我同總統先生確定的原則和方向、堅持協調、合作、穩定的基調，在相互尊重基礎上管控分歧，在互惠互利基礎上拓展合作，推動兩國關係沿着正確軌道向前發展。

站在總統辦公桌內側，美國總統特朗普（Donald Trump）從劉鶴手中接過信說：「非常感謝，我已經讀到了這封信。這是習主席發來的。我們（兩人）已知道第一階段（貿易協議）將會非常成功。我們花了很長時間才走到這一步，這對中國和美國來說都將是件大好事。我們非常感激。請祝賀習主席。非常感謝！ 非常感謝！」

2019年1月31日，習近平在阿根廷首腦會晤後的中美貿易談判裏，首次委託劉鶴送信，強調「珍視與特朗普關係」，信中提道，「如我常說的那樣，我覺得我們已經相識甚久，第一次會面就是這樣的感受。我珍視和您建立的友好工作關係和友情關係。我們的會晤、電話，我都很愉快。」與之相比，10月11日的信，已經剔掉了這層「一見如故」的客套，而特朗普亦不再當場向眾人強調，習近平是自己「很好的朋友（very good friend of mine）」。

是什麼發生了改變？劉鶴現場答美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）記者問「雙邊為何從談判破裂的5月至今轉變為諒解」時稱這是「合作」（Cooperation）。意味深長。