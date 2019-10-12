【通烏門】傳朱利亞尼遭刑事調查飯碗難保　特朗普幕僚憂他是負累

美國總統特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）被指是「通烏門」的核心人物，隨着事件愈鬧愈大，引來外界猜測他的飯碗會否不保。美國媒體10月11日報道指，聯邦檢察機關已對朱利亞尼展開刑事調查，也有媒體引述消息指，朱利亞尼目前仍是總統的律師，但特朗普身邊幕僚對他的質疑逐漸增多。

朱利亞尼被指是「通烏門」的核心人物（Getty Images）

美媒：聯邦檢察官展開調查

朱利亞尼屋漏偏逢連夜雨，他的兩名助手已在10月9日因涉嫌違反選舉財務法被捕，《紐約時報》10月11日再引述兩名消息人士報道，紐約的聯邦檢察官展開對朱利亞尼的調查，其中一位消息人士稱，調查與朱利亞尼被指插手烏克蘭使館人事變動、有份趕走前駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）有關。

「通烏門」事件持續發酵，身處風暴中心的朱利亞尼成為眾矢之的，美國總統特朗普（Donald Trump）11日被問及有關問題時，回應指「我不知道朱利亞尼還是否我的律師」，更是引來不少人猜測他飯碗難保。朱利亞尼則指，自己仍是美國總統的律師，「沒有烏克蘭議題，那些在3月已經完結了。我仍然代表他（特朗普）。」

特朗普幕僚憂朱利亞尼是負累

美國有線新聞網絡（CNN）引述親近特朗普的消息人士指，朱利亞尼目前繼續是特朗普的私人律師，只是不會再處理有關烏克蘭的事務。但報道也表示，特朗普身邊的幕僚開始擔心朱利亞尼會成為政治上的負擔，甚至乎在法律上也是潛在負累，他們向特朗普表示朱利亞尼只會危害他為自己辯護、防衛自己的工作，特朗普近日也開始質疑朱利亞尼是否會「有罪」。

曾任紐約市長的朱利亞尼，2018年開始擔任特朗普的私人律師（Getty Images）

「通烏門」始於特朗普與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）7月的一次通話，特朗普當時多次要求對方調查自己的政敵拜登（Joe Biden）及其兒子，並建議澤連斯基可以與朱利亞尼（Rudolph Giuliani）等人合作。

美媒之後報道，朱利亞尼早已開始在烏克蘭秘密聯絡官員、接觸澤連斯基身邊的左右手等，是「通烏門」的幕後軍師，又指他把美國前駐烏大使約萬諾維奇視為眼中釘，最後約萬諾維奇提早結束任期回國。