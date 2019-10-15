【英國脫歐】女王國會演說五大要點　「把握脫歐後的新機遇」

英女王伊利沙伯二世10月14日到國會發表演說。這標誌着國會新一屆的會期開始。女王的演說由政府撰稿，主要是闡述政府立法計劃。

+ 7 + 6 + 5

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）14日在演講中指出：「我的政府首要任務是確保英國在10月31日脫離歐盟。」

她說，英國政府有意在自由貿易和友好合作的基礎上，與歐盟建立新的夥伴關係。她在結束這部的演講時指出，內閣將設計有關漁業、農業和貿易的新制度，把握脫離歐盟帶來的機遇。

女王又宣布了《退出歐盟協議法案》，「我的政府仍然承諾確保（住在英國的）歐洲民眾、那些已在英國建立自己的生活、以及對英國有很多貢獻的人，有權留在英國。」

英女王的演說，亦概述該國進一步建議的立法事項、確定國家的經濟增長、英國國保民健制度（NHS）的發展、預防暴力罪案、改善交通、數碼和能源基礎設施。它們都是約翰遜政府的主要目標。她亦特地談及北愛爾蘭，聯合王國的「完整和繁榮」成為演說中的重點之一：「我的政府仍然致力於與北愛爾蘭的所有政黨合作，獲得放權的政府重現，並解決過去的遺緒。」

她在總結其演說的時候指出，「在英國離開歐盟之際，我的政府會確保它繼續在全球事務上扮演領導角色，捍衛其利益以及宣揚其的價值觀。」她也說：「我的政府會盡最大努力，解決最複雜的國際保安問題。它將捍衞全球自由貿易，並與國際夥伴一同努力解決最緊迫的全球挑戰。」