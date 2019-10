英媒：約翰遜誓不辭職　會向女王說：夠膽就炒我

英國《星期日泰晤士報》指出,首相約翰遜已做好「犧牲」的準備,即使國會通過不信任動議,或超過向歐盟提出延期的期限都不會下台或妥協,除非警察上門拘捕他。

《星期日泰晤士報》引述內閣首消息指出,即使新脱歐方案遭歐盟拒絕,國會通過對約翰遜提出不信任動議,約翰遜也會「死賴在首相府不走」(squat in Downing Street)。

文中引述高級幕僚指出,如歐盟「不把握機會」接受倫敦政府提出的新協議方案,約翰遜就會這樣做。內文亦指他怎也不會放棄脱歐,寧可對英女王說:「你夠膽就炒我」(sack me if you dare)。

目前國會已多次傳出將對約翰遜提出不信任動議,但即使動議通過,亦選出了看守政府,只要約翰遜不主動辭職實際無法趕約翰遜下台。2011年通過的《英國定期國會法》亦無規定首相必需接受看守政府,或向英女王提議接任人選。

《泰晤士報》更指出約翰遜已對違反9月初通過的防止硬脱歐法案「有覺悟」,不會就「向歐盟提出延期要求」這個意念妥協。消息人士說:「除非有警察拿着拘捕令把約翰遜從首相府帶走,否則他將不會離開。」

約翰遜在9月時曾表示「寧願死在溝渠」也不會請求歐盟延後脱歐,約翰遜似乎已做好「犧牲」的準備。