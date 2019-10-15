普京相隔12年再訪沙特　送獵鷹簽百億美元協議

正在沙特阿拉伯訪問的俄羅斯總統普京10月14日與沙特國王互贈禮物，當天，沙特與俄羅斯簽署一系列合作協議，總額近百億美元。

普京與薩勒曼10月14日參加兩國簽署合作協議和諒解備忘錄。（Reuters）

綜合媒體10月15日報道，普京（Vladimir Putin）10月14日向沙特國王薩勒曼（Salman of Saudi Arabia）贈送了一隻雌性堪察加獵鷹，薩勒曼國王則回贈他一幅畫。

俄羅斯衛星通訊社稱，普京向84歲的薩勒曼表示，這類獵鷹的棲息地，位於俄羅斯東北部堪察加半島。普京指出：「這隻獵鷹非常好。我們正在堪察加半島建立一個繁殖中心。」

薩勒曼感謝普京的禮物，並以畫作回贈。此外，普京還向王儲穆罕默德（Mohammad Bin Salman Al Saud）送了一件具有「極高藝術價值」的猛獁象牙製品。

俄羅斯自然資源部部長為這隻堪察加獵鷹起名為「阿爾法」，但是最終命名權交予沙特方面。該鳥可在空中捕食野鳥，堪察加獵鷹在俄羅斯全境僅剩幾千隻，非常稀有。

《今日俄羅斯》稱，獵鷹在沙特王室是一項很受歡迎的消遣活動。早前，有沙特王子曾帶着80隻獵鷹坐飛機打獵，並為其購買機票，轟動一時。

與此同時，普京與薩勒曼10月14日共同參加兩國簽署20項合作協議和諒解備忘錄。沙特媒體披露，此次簽署的合作協議總價值接近百億美元，但並未透露各項協議的具體內容。

在簽署儀式前，雙方舉行會談並表示，兩國之間加強溝通和協調，有利於保持海灣乃至中東地區的和平與穩定。