【通烏門】國會復會　彈劾調查有望加快

隨着美國參眾兩院10月15日復會，總統特朗普「通烏門」的彈劾調查又重回外界目光。民主黨人希望，能在11月底感恩節前完成有關調查，再將結果提交眾議院司法委員會。

彈劾是憲法上賦予眾議院起訴民選官員的過程，議員向最高法院首席法官呈交控罪內容，在眾議院通過後再交由參議院表決，假如獲參議院三分之二支持，總統就要辭職下台。

眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）率領彈劾調查，在休會兩周期間埋頭工作，並會在復會後加快調查，希望盡快呈交控罪內容。

他們已傳召前烏克蘭事務特使沃克（Kurt Volker），以及美國前駐烏克蘭的大使約瓦諾維奇（Marie Yovanovitch）到國會閉門作證。

美國總統特朗普被指涉及「通烏門」，他9月29日在社交媒體指出，自己有權與所謂的「告密者」見面。（Getty Images）

前國家安全委員會歐洲及俄羅斯事務高級主管希爾（Fiona Hill），以及美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）等，預定會抗拒政府命令，17日到國會作供。

民主黨的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）指出，希望各委員會能迅速開展工作。

外界一直擔心，案中關鍵人物、指控特朗普涉嫌濫用職權的「告密者」身分可能會外洩。希夫10月13日指出，由於委員在數周內已取得通話記錄等證據，可能已無需冒風險傳召告密者到國會作供。

情報委員會完成調查後，會將調查結果提交眾議院司法委員會，後者負責監督彈劾程序。司法委員會負責列出具體起訴項目後，並在通過後送交眾議院。委員會主席、民主黨眾議員納德勒（Jerrold Nadler）曾表示，希望在2019年底前完成起草。

分析相信，預料在事件中處於下風的共和黨人，會在未來幾周加強火力攻擊民主黨人，並努力為特朗普辯護。