【通烏門】拜登之子發聲明　擬辭任華企董事職務

美國總統特朗普被指在7月向烏克蘭總統澤連斯基施壓,要求對方調查前副總統拜登和兒子亨特在當地的利益問題。亨特10月13日通過代表律師發出聲明,就自己被特朗普批評在烏與在華業務涉不當行為予以回應,以及表示有意辭任中國私募基金公司董事的職務。

美國前副總統拜登(左)及兒子亨特(右)雙雙捲入「通鳥門」,此事不只令特朗普面對國會眾議院的彈劾調查,亦影響拜登尋求2020年競選總統的選情。(Reuters)

美國前副總統拜登(Joe Biden)之子亨特(Hunter Biden)因為特朗普7月與澤連斯基(Volodymyr Zelensky)的通話內容曝光而成為風波中的主角。特朗普之後公開指拜登及亨特在與中國的政治及商業往來中涉及貪腐,但這位現任美國總統沒提供具體證據。

亨特的代表律師梅西雷斯(George Mesires)13日發布聲明,指其當事人在烏克蘭及中國的工作成為特朗普持續攻擊的目標。聲明亦指出亨特有意在月底卸下一間中國的募基金的董事會職務。

他的聲明內文亦提到,如爸爸當上總統,他將不會在任何由外國企業及部門持有有公司工作,或在擔任董事。

聲明寫道:「亨特獨立地進行這些商業活動。他不認為跟父親討論是恰當的。他也沒有這麼做。亨特一直都明白,美國既定政策將完全及明確地指引他的父親,不論它對亨特的事業利益有何影響。」

亨特被指以權謀私 沒有明確證據

亨特2012年曾中國銀行家李祥生(Jonathan Li)見面談生意。時任副總統的拜登2013年訪問中國,亨特亦有隨行。後者被指安排拜登與李祥生握手,令這位前副總統之子被指以權謀私。

拜登訪華之行結束後不久,李祥生、亨特及美國前國務卿克里(John Kerry)的繼子海因茨(Christopher Heinz)成立渤海華美(BHR Partners)投資基金。亨特以非受薪董事身份加入。亨特2017年購入基金的10%股份,價值42萬美元。

特朗普亦指亨特利用關係,在中國獲得15億美元款項。這個指控可能出自保守派作家施魏澤(Peter Schweizer)在2018年的著作《秘密帝國:美國政治階層是如何隱藏腐敗並讓親友致富》(Secret Empires: How the American Political Class Hides Corruption and Enriches Family and Friends),書中引用《華爾街日報》2014年7月的報道,當時中國銀行發言人指渤海華美財團計劃集資15億美元用於海外投資,因此可能成為特朗普大做文章的源頭。