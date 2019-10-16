韓美軍費談判再啟動　韓國或堅持不向美國妥協

韓美防衛費新一輪談判即將舉行。鑑於美方一直要求韓方承擔更多軍費，此次雙方或圍繞該問題展開激烈博弈。

韓聯社10月15日援引消息人士報道稱，韓美正就下周在夏威夷舉行第11份韓美防衛費分擔特別協定（SMA）第二輪談判進行最終協調，預計韓方將就分擔金額與美方展開激烈博弈。

韓美談判團隊曾於當地時間9月24日至25日在首爾舉行首輪談判，但雙方立場懸殊。美方認為其在韓駐軍年均花費50億美元，並據此要求韓方大幅提高防衛費分擔金額。而韓方則認為已為駐韓美軍穩定駐紮做出充分貢獻，有必要在合理範圍內分擔防衛費。

據悉，50億美元包含駐韓美軍工資和出動戰略武器費用等，韓國如果承擔這些費用，除了防衛費分擔談判外，雙方還要討論修改《駐韓美軍地位協定》。

防衛費分擔金指駐韓美軍駐紮費用中由韓國承擔的部分，主要用於支付駐韓美軍韓籍僱員工資、各種美軍基地建設費用、軍需後勤等三個項目。

韓美自1991年簽署首份防衛費分擔協定以來，迄今為止共簽署10份協定。根據2019年3月簽署的第10份協定，韓方承擔的防衛費較2018年上升8.2%，為1.0389萬億韓圜，協定有效期截至2019年12月31日。

值得一提的是，美國總統特朗普（Donald Trump）8月在Twitter中稱韓國是「非常富有的國家」，並表示韓國已經同意向美國支付更多的資金，以防禦朝鮮。

而韓國總統府青瓦台在8月底的時候，公開宣布收回26座駐韓美軍基地，此舉被外界解讀為韓國是在對美國宣泄不滿，韓國表態也十分強硬。

韓媒認為，原因在於日本和韓國之間的爭端。進入2019年下半年後，日韓關係持續緊張，作為日韓共同「老大哥」的美國卻選擇袖手旁觀。