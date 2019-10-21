加拿大國會大選　執政自由黨料難獲過半數議席

加拿大10月21日舉行大選，多個政黨將爭奪眾議院338個議席。最新民調顯示，執政自由黨很難獲得眾議院超過半數的席位，杜魯多的總理之位岌岌可危。

10月19日，杜魯多為即將開始的大選做準備，在安大略省舉行集會。（Reuters）

綜合媒體10月21日報道，杜魯多（Justin Trudeau）領導的自由黨與希爾（Andrew Scheer）領導的保守黨在民調中並駕齊驅。最新民調顯示，自由黨的支持率為31.8%，保守黨為31.4%，而新民主黨的支持率為18.1%。杜魯多承認對手可能獲勝，表示自己會為每一張選票奮鬥。

加拿大廣播公司（CBC）稱，在競選活動的最後時期，杜魯多進行了馬拉松式的拉票活動。杜魯多也利用最後的時間宣傳本黨並攻擊對手，批評保守黨利用恐懼、編造謊言。希爾則警告，如果選民不選擇保守黨政府，自由黨和新民主黨結盟後將帶來「高昂的代價」。

不過，杜魯多避談能否獲得議會多數席位的問題。分析指出，民調顯示贏得最多席次的政黨只得試圖尋求小黨支持以聯合執政，偏左的新民主黨或為自由黨的首要拉攏對象。

值得一提的是，杜魯多將大部分競選精力放在安大略省，這裏是加拿大人口最多的省份，在眾議院338個席位中佔了108席。自由黨目前掌握着該省在眾議院的76個席位，需要保住這些席位才有可能獲勝。