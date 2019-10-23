【中美貿易戰】路透社：中國提供1000萬噸美國大豆關稅豁免配額

路透社引述知情人士報道，中國10月22日向主要中國和國際的大豆壓榨企業提供1000萬噸的關稅豁免配額，用來進口美國大豆。

預計中美有望於11月智利的亞太經合組織峰會簽署首階段協議。（美聯社）

報道指，國家發展和改革委員會開會，決定將進口美國大豆的配額分配給國有壓榨企業、私有壓榨企業和於中國擁有壓榨工廠的主要國際商行。

彭博社報道，今次是第三輪關稅豁免，早前中方批准大約500萬噸的關稅豁免配額。知情人士透露，中國買家同日詢價今年稍後和明年初交貨的大豆。

美國總統特朗普早前指，中國於月初的貿易談判中，同意每年購買500億美元的美國農產品。不過交易員向路透社表示，談判結束後一周，中國購買48萬噸價值1.73億美元的巴西大豆，避開美國市場。

特朗普對中美貿易協議持樂觀態度，指協議進展順利，並且認為次階段協議在多方面，較首階段協議更易解決。

貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）表示，政府目標是在11月16日至17日智利舉行的亞太經濟合作組織（Asia-Pacific Economic Cooperation）峰會前草擬好首階段協議，但指仍有問題有待解決。中美21日舉行副部長級會議，萊特希澤和財長姆努欽（Steven Mnuchin）亦會於25日與中方官員通話。