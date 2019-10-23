馬克龍會晤王毅：熱切期待再訪中國

中國外交部官網10月22日引述消息稱，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）10月21日在巴黎愛麗舍宮會見中國國務委員兼外長王毅時表示，熱切期待即將再訪中國，並出席第二屆中國國際進口博覽會（將於2019年11月5日至10日在上海國家會展中心舉行），推動法中全面戰略伙伴關係邁上新台階。

馬克龍回溯道：「中國習近平主席今年3月對法國進行了成功的國事訪問，與習近平主席就進一步發展法中關係達成重要共識。上周與習近平主席通電話，就兩國關係和務實合作全面深入交換了意見。」

馬克龍表示：「熱切期待着即將對中國再次進行國事訪問並出席第二屆中國國際進口博覽會，推動法中全面戰略伙伴關係邁上新台階，在經貿、農業、金融、民用核能、人文等領域合作邁出新步伐。法方積極致力於促進歐中關係發展，願同中方加強在國際多邊事務中的協調合作，共同應對氣候變化、保護生物多樣性等全球性挑戰。」

外交部消息還稱，王毅表示：「中方熱烈歡迎馬克龍總統即將對中國進行的訪問，這次訪問將是兩個世界大國、兩個聯合國安理會常任理事國以及東西方文明代表之間進行的又一次重要戰略溝通。當前，國際上單邊主義、保護主義盛行，中法有必要攜手維護多邊主義、聯合國權威和國際關係基本準則，這是兩國應當承擔的國際責任。中方正同法方一道，為總統先生此訪進行認真準備，積累更多成果，確保訪問取得成功，向國際社會釋放中法加強合作的正能量和積極信號。中國將擴大向包括法國在內的世界各國開放，歡迎馬克龍總統參加第二屆中國國際進口博覽會，推介更多法國優質特色產品。」

王毅還稱：「中方一貫從戰略高度重視歐洲，堅定支持歐洲一體化進程，支持歐盟的團結和壯大，支持歐洲在國際事務中發揮更重要作用。中方也讚賞法國在推動歐洲一體化，以及應對氣候變化、保護生物多樣性領域發揮的積極和重要作用。」