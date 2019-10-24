新書揭金正恩渴望與特朗普成為朋友　卻難背棄父親叮囑

歷史學家威德（Doug Wead）在新作《在特朗普的白宮內》（Inside Trump's White House，暫譯）中透露，朝鮮國務委員會委員長金正恩希望與美國總統特朗普成為朋友，但金正恩父親卻曾叮囑不能放棄核棄，陷於兩難局面。

美朝談判現時陷入僵局。（美聯社）

美國《華盛頓時報》（Washington Times）10月22日報道，儘管金正恩非常想同總統特朗普成為「朋友」，但受到朝鮮前最高領導人、金正恩父親金正恩遺訓影響，金正恩在對美政策上的抉擇非常困難。

報道稱，根據威德即將出版的作品，美國白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）提到美朝首腦間往來的親筆信，並稱「從這些親筆信來看，金正恩非常想同特朗普做朋友」。

庫什納表示，「不過金正恩的父親叫他永遠不要放棄核武。那是他唯一的安全。特朗普像是新的父親形象。所以，這不是容易的轉變。」

而這同金正恩的發言完全相反。金正恩曾在2018年3月會見韓國政府對朝特使團時明確表示，「無核化是先輩的遺訓」。

威德還透露，金正恩不喜歡美國把被朝鮮扣留的美國人說成為「人質」，金正恩和特朗普單獨會晤時曾提出有關意見。