李洛淵與安倍會面　轉交文在寅親筆信　同意打破日韓關係僵局

韓國總理李洛淵10月24日與日本首相安倍晉三會面，李洛淵把文在寅的親筆信轉交安倍，兩人同意應盡早改善日韓關係，並強調民間持續交流的重要。

外交關注李洛淵與安倍會面成果，能否成為打破日韓關係僵局的契機。（路透社）

這是自2019年韓國最高法院就二戰強徵勞工判決，日韓關係持續惡化以來，兩國首次的高級別會面。兩人原定會面時間10分鐘，但最後會面時間長達21分鐘。

會面以閉門形式進行，李洛淵在會面後表示，安倍在會上重申韓國應信守1965年日韓基本關係條約與請求權協定。安倍表示在朝鮮問題，美國與兩國關係上，不能把現時緊張關係置之不理。

雙方同意，在如此艱難時間，持續促進雙方青少年的民間交流十分重要。

文在寅親筆信

李洛淵把文在寅的親筆信轉交安倍，韓聯社報道指，文在寅在信中提到日本是韓國的鄰居，也是東北亞和平穩定的重要伙伴，希望兩國能盡早化解雙方分歧。

報道引述消息人士指安倍在收到信後，表達了謝意。

韓國有消息指出，韓國可能會安排讓文在寅與安倍於11月在智利舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會上會面。韓聯社引述消息人士報道指，李洛淵未有在會面期間提及此事。

李洛淵在23日訪問有韓國街之稱的東京新大久保，探訪當地商店。（視覺中國）

探訪新大久保 向紀念碑獻花

李洛淵22日出席德仁天皇的即位典禮，並在翌日前往訪問有韓國街之稱的東京新大久保。李洛淵同時訪問新大久保車站，向象徵韓日友好的乘客墜軌紀念碑上獻花。

2001年一名韓國留學生與另一名日本人，為救助一名墜軌醉酒乘客，遭列車輾斃。日本政府後頒授感謝狀予學生的家屬，時任天皇明仁亦親自招待了學生雙親，事件後來成為兩國友好的象徵。