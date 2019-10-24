韓媒：金正恩或正謀劃與中國聯手開發開城工業園

韓國傳媒推測，在美朝關係、朝韓關係陷入緊張狀態之下，金正恩或解除朝韓開發開城工業園的約定，籌劃與中國聯手開發。

美朝關係緊張的狀態下，朝鮮很有可能再次進行導彈試射。（Reuters）

朝鮮勞動黨委員長金正恩最近訪問金剛山觀光地區，表明朝鮮要單獨開發因2008年金剛山槍擊事件被韓國叫停的觀光地區。

金正恩觀看了高城港、海金剛飯店等在韓國建設的建築物，下達指示稱，「與韓國相關部門協商一下，將這些看起來都讓人心情不悦的韓方設施拆除掉」。金正恩還表示。「現在，人們認為金剛山好像是北南（朝韓）雙方的共有物、北南關係的象徵和縮圖，北南關係沒有進展就不能進行金剛山旅遊，這明明是錯誤的事情、錯誤的認識」。

對此，韓國世宗研究所研究企劃本部長鄭成長認為，金正恩為應對對朝制裁和朝韓僵局長期化，可能打算清除韓國在金剛山的痕迹，金剛山觀光很難再成為「朝韓和解合作的象徵」了。今後，金正恩很有可能會要求開城工業園也拆除韓方設施、促進朝方單獨開發。這樣美朝協商決裂後，朝韓關係也會陷入更大的僵局。

韓國《朝鮮日報》10月24日報道，金正恩視察金剛山時由外交負責人崔善姬陪同前往，有觀察認為這是對韓國和美國的施壓信息。

有擔憂聲音指出，拆除金剛山的韓方設施可能會殃及象徵朝韓經濟合作的開城工業園區。隨着朝鮮對美韓兩國轉向強硬，朝鮮會更多轉向中國尋求幫助。

一位對朝消息人士表示：「平壤和北京之間最近流傳着朝鮮會把開城工業園區的韓方設施交給中國企業的說法，朝鮮有可能沒收開城工業園區內的韓方設施，進行獨自經營或與中國聯手。」