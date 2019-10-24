【英國貨車39屍案】死者困冷藏櫃內至少15小時　英媒：變金屬棺材

英國一輛貨車10月23日遭發現內有39具屍體後，當地警方其後證實，悲劇中的死者都是中國人。有英國媒體稱，目前仍未能知道死者處身在冷藏貨櫃內多久，但相信至少15小時，報道形容在這悲傷的事件中，貨櫃變成「金屬棺材」。

英國《每日郵報》報道，涉事貨櫃有冷凍設備又隔音，目前仍未知道案中死者在貨櫃內多久，但相信至少有15小時，直至司機在10月23日的凌晨時份打開櫃門。

目前警方仍在調查貨櫃的出發地點或行經路線。英國警方10月24日確認，在貨車內發現的39具遺體是中國籍，其中8具遺體為女性，其餘均是男性。

比利時檢方24日指，運送受害者屍體的貨櫃是通過澤布呂赫港（Zeebrugge）前往英國。比利時警方調查的初步結果顯示，裝有39名受害者的貨櫃於10月22日下午抵達澤布呂赫港，並於當日較後時間離開港口乘坐渡輪前往英國。目前比利時與英國已合作聯合調查。

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進10月24日說，這是一個駭人聽聞的消息，震動世界。

胡錫進說，在英國已經不是第一次發生類似驚悚事件了。2000年英國一輛貨車裏有58名中國非法移民在轉運途中被活活悶死。還有2004年英國一個海灘上，23名中國人被海潮吞沒身亡。「我不知道這些事件之間有沒有英國社會治理問題上的聯繫，但是這樣的人道主義災難性事件在英國屢現實在讓人無法接受。一個簡單的問題是：這些災難性事件為何總髮生在英國，而不是別的歐美國家？」

英國公路運輸協會首席執行官伯內特（Richard Burnett）接受採訪時表示，這輛貨車所運載的是個冷藏貨櫃，他將裏面的人可能會遭遇的狀況描述為「絕對可怕」。

「這樣的集裝箱一般被用來運輸花草或是新鮮的農產品。如果冷藏，貨櫃箱温度將設置為-5℃，如果冷凍，則是在-25℃。」他說。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）10月23日在社交媒體Twitter上稱，這個慘劇令他震驚。內政部將和警方合作追查原因。英國內政部稱，這個慘劇也令人震驚和悲傷。

英國廣播公司（BBC）報道，從目前警方公布的信息來看，這起事件具有人口走私犯罪的所有特徵。近年來，在歐洲各地類似的慘劇屢屢發生——一群迫切希望開始新生活的人們，卻最終在反鎖的貨櫃箱裏悲慘地死去。