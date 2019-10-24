【英國貨車39屍案】一文看清案件時序　三大疑問待拆解

英國埃塞克斯郡（Essex）10月23日發生貨櫃車藏屍事件，警方之後證實，車上39名死者均為中國人。當地警方拘捕案中的25歲司機，但他未必唯一的涉案者，在事件中，貨車司機駕駛的拖頭，是在英國才運載這個從比利時入境的貨櫃。本文重組案件的時序，並列出案中三大尚待拆解的謎團，包括受害者的死因、是否涉及偷渡集團等。

10月20日（時間均為當地時間）

涉事貨櫃車的拖頭從愛爾蘭首都都柏林（Dublin）港口，進入英國威爾斯北部城市霍利黑德（Holyhead）。

英國貨車39屍案：圖為發現涉事貨車的格雷斯沃特格雷德工業園區。（Reuters）

10月22日

有目擊者在上午7時15分及下午，分別見到涉事拖頭停泊在埃塞克斯郡的瑟羅克（Thurrock），以及位於格雷斯（Grays）的沃特格雷德工業園（Waterglade Industrial Park）內。

另一方面，涉事的貨櫃則在當日下午2時49分抵達比利時西北部的澤布呂赫（Zeebrugge）港口，並於同日以水路離開該港口前往英國。

10月23日

貨櫃在凌晨12時30分抵達英國埃塞克斯郡的珀弗利特港（Port of Purfleet），然後在深夜1時05分由拖頭接走。5分鐘後，有閉路電視拍攝到拖頭連同貨櫃駛經城市格雷斯的東大路（Eastern Avenue），並往沃特格雷德工業園方向駛去。

凌晨1時40分，當地警方接到救護車報警電話，表示在工業園發現這個貨櫃。隨後到場警員發現貨櫃內有39具屍體，並當場拘捕貨車司機。

英國貨車39屍案：英國獨立電視台（ITV）獲得屍體前，貨櫃車駛到現場附近的片段。（影片截圖）

事件共有31男8女死亡，包括一名少年。警方暫時未有透露司機身份，但多家英國媒體報道指，涉事司機是來自北愛爾蘭波塔當（Portadown）的25歲男子羅賓遜（Mo Robinson）。目前他以涉嫌謀殺罪被警方拘留。

疑問一：是誰發現？

案件首先由英國的救護控制室收到999電話，獲告知貨櫃內有屍體，隨後救護部門再通知警方前往現場。但警方沒有透露到底是誰人召來救護車，也未知報案人士為何會知道貨櫃內有屍體，以及貨車為何停泊在工業園。

英國媒體《每日郵報》引述消息指，案件中是司機打999報案，也是他發現貨櫃內有屍體，但目前未獲官方證實。

英國貨車39屍案：英國當局以涉嫌謀殺罪拘捕25歲的貨櫃車司機羅賓遜。（facebook/mo.robinson.5）

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疑問二：死因與死亡時間

英國警方及中國方面證實死者均為中國國籍，但是由於他們身上都沒有證件，所以首要任務是辨認他們的身分，以及他們為何要前往英國。

英國傳媒指，涉事貨櫃有冷凍設備，最低溫度可達攝氏零下25度，不排除死者長期處於低溫而喪命，但也有可能是死於窒息。

比利時方面指，暫時未知道貨櫃運抵英國前到底在當地停留多久，所以也不能排除這39人在離開比利時前、或者在橫渡英倫海峽時就已經身亡。

疑問三：涉及偷渡？

警方目前派員循有組織偷渡集團的方向調查，同時搜查與司機有關的兩處住所，暫時未知司機是否知情。英國廣播公司（BBC）分析指，貨櫃抵達的珀弗利特港規模較小，可能沒有十分嚴格的海關檢查，也間接證明偷渡的可能。

至於這次發現的拖頭證實是在保加利亞港口城市瓦爾納（Varna）由一名愛爾蘭公民註冊，但該車自2017年便沒有入境保加利亞。惟經由東歐國家至比利時，再轉往英國是偷渡客的「熱門路線」，故也有可能是涉及集團式偷運人蛇。