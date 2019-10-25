英國上議院口頭通過動議　呼籲給予港人第二國籍

英國上議院10月24日辯論有關香港的無約束力動議，該項動議由上議院議員奧爾頓（Lord Alton of Liverpool）提出，討論香港近期政治不穩的局勢，並呼籲給予香港人第二國籍，結果動議獲上議院口頭通過。

奧爾頓在開場發言指出，1984年簽署的《中英聯合聲明》對香港作出的保證被不斷地削弱。他表示，《中英聯合聲明》和《基本法》讓港人享有法治、民主、人權和言論自由的基本原則，但香港近年的自由和信任急劇倒退，而北京嘗試損害香港的司法制度就是「最後一根稻草」。

奧爾頓說，英國肩負獨特的道德歷史責任，帶領國際社會捍衞法治、民主、言論自由、人權及「一國兩制」；他認為應該組建國際聯絡小組協調國際回應，同時促請英聯邦國家給予香港居民第二公民身份。

對於英國國民（海外）身份（BNO），英國內政部曾指無計劃修改法例，奧爾頓形容，這情況對BNO持有人不利。奧爾頓期望首相確認，向港人提供全面英國公民身份並無法律障礙，以及表明是否會為香港居民制定全面的國際解決方案。他謂，英國應該仿傚美國，立法加強監察《中英聯合聲明》，制裁侵害香港人權和民主的人士。

前港督彭定康（Chris Patten）期間發言，提到1997年香港回歸後，「一國兩制」運作順利，但最近幾年北京開始收緊對香港的控制，直到香港提出愚蠢的《逃犯條例》修訂，不只引起支持民主的人士反對，商界亦擔心破壞中港的法治防火牆，事件導致最初的和平示威，不幸演變成為暴力衝突。