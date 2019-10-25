高官訪問北京　歐盟：不急於與中國達成貿易協議

歐盟委員會副主席、歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼（Federica Mogherini）10月24日與中國國務院總理李克強於會晤。歐盟發言人隨後表示，不會急於與中國達成貿易協議。

歐盟委員會副主席莫蓋里尼到訪中國，與李克強和王毅等官員會面。（新華社）

新華社報道，李克強在會晤中指出，希望雙方繼續共同維護多邊主義和自由貿易，儘快完成中歐地理標誌協定談判、2020年如期完成中歐投資協定（CAI）談判。在會晤結束後，中方表示會談取得了良好進展。

莫格里尼表示，2020年對歐中關係是重要的一年。歐盟新一屆機構將保持對華政策的連續性，繼續把對華關係置於歐盟對外政策的優先位置。，歐盟希望加強在氣候變化、伊朗核、阿富汗、非洲等全球和地區問題上的合作。但莫格里尼同時表示，歐盟不急於同中國達成重大貿易協議。

北京和布魯塞爾2012年就簽署貿易協議達成共識，預計協議涵蓋歐洲公司在中國的待遇和市場准入條件等事項，但雙方談判進展緩慢。

歐盟駐北京代表團辦公室發言人芬格爾頓（William Fingleton）表示，自2019年4月中歐峰會以來，雙方加強貿易談判，「但是我們始終認為，我們對匆忙達成的協議不感興趣」。