英國貨櫃車藏屍案　首批遺體運抵醫院解剖

英國埃塞克斯郡（Essex）貨櫃車發現39具屍體案，中國駐英國使館已經派員到當地了解事件，並聯絡英國警方。比利時港口負責人10月24日表示，這批人士很大機會在貨櫃被送到港口前已經藏身在內，意味他們或留在貨櫃最少12小時。

英國貨櫃車藏屍案，有民眾在10月24日到位於倫敦的英國內政部外舉行悼念儀式。（AP）

比利時澤布呂赫（Zeebrugge）港口行政總裁庫恩（Joachim Coens）表示，涉事貨櫃運到港口時已經完全密封，而且當地有閉路電視監察，因此相信這批合共31男8女的中國人一早已匿藏在貨櫃內。他表示，當局在檢查時曾審核封條、車牌和司機身份等。布魯日（Bruges）市長德法烏（Dirk de Fauw）亦認為，有人撕破封條讓39人進入貨櫃，再在沒人發現的情況下重新封櫃的機會微乎其微。

中國駐比利時大使館網站指，大使曹忠明緊急約見當地副總檢察長，了解事件，並要求比利時方面提供配合，盡快查明案件真相。對方表示確認涉事貨櫃由澤布呂赫運送到英國，布魯塞爾政府及司法機構非常重視這宗案件，承諾全力調查，以及與中國使館保持聯繫，及時通報調查進展。

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至於處理39具遺體的問題，英國警方已經將首批共11名遇難者遺體送到醫院解剖和確定身份。中國駐英國使館發言人表示，當局已經派負責領事事務的公參前往埃塞克斯郡，並稱英國警方正核實死者身份，目前仍未確定他們是否屬中國國籍。