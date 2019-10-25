馬來西亞查禁漫畫　內容涉宣傳「一帶一路」

馬來西亞內政部禁止在某些學校圖書館中散發帶有親華潛台詞的漫畫書。馬來西亞內政部認為，名為《互利共贏的一帶一路》的漫畫書內容可能會危及社會秩序和安全並會改變社會上的心態。

據馬來西亞《星洲日報》報道，馬來西亞內政部當地時間10月23日把中、英、國文三個版本的《互利共贏的一帶一路》（Belt & Road Initiative For Win-Winism）漫畫列為禁書。

該部23日發表文告指出，政府是援引1984年印刷機及出版法令頒佈此禁令，即全面禁止在馬來西亞印刷、進口、生產、再版、出版、銷售、推出、代理經銷或擁有上述漫畫。

文告強調，任何人對上述禁書的印刷、引進、生產、再版、出版、銷售、推出、經銷或獻議代售或其他類似這樣的意圖，則牴觸上述法令，一旦罪成可被判監禁不超過3年，或被罰款不超過2萬令吉（1令吉約合0.238美元）或兩者兼施。

文告指出，政府是發現上述漫畫內容可能會破壞公共安全及公眾的安寧，以及混淆與影響民眾的思維，所以將上述漫畫列入禁書。「漫畫的內容嘗試推崇共產主義及社會主義的意識型態，對共產思維散播錯誤和混淆的事實，企圖贏得人們對共產主義鬥爭的同情與支持。這足以引起讀者尤其是年輕一代，對馬來西亞的歷史產生質疑。」

該部還認為，有關漫畫的出版並沒考慮到馬來西亞人民，特別是多元種族社會的敏感度，更令人擔憂的是，這能對國家的團結和社會的和諧帶來破壞和分裂。

新加坡《海峽時報》援引馬來西亞民主行動黨的前積極份子、漫畫作者丘光耀解釋說，他只想講述兩國的外交關係以及包括在「一帶一路」框架下今後的發展前景。