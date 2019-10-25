王岐山：習近平原則上同意明春對日本國事訪問

新華社10月25日報道，中國國家副主席王岐山10月22日在日本會見首相安倍晉三時表示：「習近平主席原則同意應邀明年春天對日本進行國事訪問，希望雙方保持密切溝通協調，積極營造適宜有利的環境和氛圍，確保訪問順利實現並取得圓滿成功。」

安倍晉三則稱：「日方熱切期待習近平主席明年春天對日本進行國事訪問，願妥善處理（中國）台灣等敏感問題，與中方一道，加強頂層設計，保持高層交往勢頭，共同努力建設美麗和諧、面向未來和充滿活力的日中關係。」

另在單獨會晤中，副首相兼財務大臣麻生太郎向王岐山表示：「日中之間加強坦誠、開放性和建設性交流有益於兩國關係。日方支持市場開放和自由貿易，願加強對華財金領域溝通合作。日方正積極籌備，為明年習主席訪日營造有利氣氛。」

新華社消息還稱，本次應日本政府邀請，作為中國國家主席習近平特使，王岐山赴東京出席於10月22日舉行的德仁天皇即位慶典，並於10月21日至25日對日進行友好訪問。

此外，訪日期間，王岐山還會見了內閣官房長官菅義偉、前首相福田康夫、自民黨幹事長二階俊博、北海道知事鈴木直道等。此外，王岐山還在東京應約會見了巴基斯坦總統阿爾維（Arif Alvi）。

此前，中國駐日大使孔鉉佑曾多次對習近平明年春天訪日表示期待。孔鉉佑10月21日在《西日本新聞》發表題為《面向新時代的日中關係》的署名文章中提到習近平國事訪日，指出「首要是確保習主席明年訪日順利圓滿，為新時代中日關係發展確立指導原則和目標方向。」