王岐山：習近平原則上同意明春對日本國事訪問

撰文：常陽
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新華社10月25日報道，中國國家副主席王岐山10月22日在日本會見首相安倍晉三時表示：「習近平主席原則同意應邀明年春天對日本進行國事訪問，希望雙方保持密切溝通協調，積極營造適宜有利的環境和氛圍，確保訪問順利實現並取得圓滿成功。」
安倍晉三則稱：「日方熱切期待習近平主席明年春天對日本進行國事訪問，願妥善處理（中國）台灣等敏感問題，與中方一道，加強頂層設計，保持高層交往勢頭，共同努力建設美麗和諧、面向未來和充滿活力的日中關係。」
另在單獨會晤中，副首相兼財務大臣麻生太郎向王岐山表示：「日中之間加強坦誠、開放性和建設性交流有益於兩國關係。日方支持市場開放和自由貿易，願加強對華財金領域溝通合作。日方正積極籌備，為明年習主席訪日營造有利氣氛。」
新華社消息還稱，本次應日本政府邀請，作為中國國家主席習近平特使，王岐山赴東京出席於10月22日舉行的德仁天皇即位慶典，並於10月21日至25日對日進行友好訪問。
此外，訪日期間，王岐山還會見了內閣官房長官菅義偉、前首相福田康夫、自民黨幹事長二階俊博、北海道知事鈴木直道等。此外，王岐山還在東京應約會見了巴基斯坦總統阿爾維（Arif Alvi）。
此前，中國駐日大使孔鉉佑曾多次對習近平明年春天訪日表示期待。孔鉉佑10月21日在《西日本新聞》發表題為《面向新時代的日中關係》的署名文章中提到習近平國事訪日，指出「首要是確保習主席明年訪日順利圓滿，為新時代中日關係發展確立指導原則和目標方向。」
6月27日兩位元首在大阪握手，外界曾期待日本舉行二十國集團領導人峰會能夠成為習近平國事訪問的契機。（VCG）