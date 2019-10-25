【英國貨車39屍案】偷渡與人口販運「熱門路線」　人頭費最少10萬

英國埃塞克斯郡（Essex）10月23日發生貨櫃車藏屍事件，警方證實車上39人均為中國人。當局拘捕涉事貨車司機，並且循偷運人蛇集團方向調查。 翻看案件發生時序，運載這批人士的貨櫃曾於比利時澤布呂赫港（Zeebrugge）停留。這個港口，剛好也是2000年多佛爾港（Dover）人蛇慘劇的其中一個關鍵地點，也被視為偷渡及走私人口至英國的「熱門路線」。

英國貨車39屍案：比利時的澤布呂赫港被指是其中一個偷渡和人蛇販運的「關鍵地點」。圖為港口內一幅橫額，寫上「你通往英國的關卡」

「多佛爾路線」：每人付2萬鎊 直飛東歐國家

多佛爾港人蛇慘劇共造成58中國人死亡，僅2人生還。涉案的荷蘭籍司機瓦克爾（Perry Wacker）因協助走私人口被判囚14年。在審訊期間，這條從中國偷渡至英國的「死亡之路」曝光。

當年他們一行60人，每人支付了2萬英磅（約20萬港元），據報他們首先從北京出發，用真實護照飛抵塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）。然後他們獲發偽造護照，被安排入住「安全屋」。他們會收到一個號碼。這個號碼會被縫上衣服，一來可以讓接頭人識別他們，二來可以防止他們被其他人蛇集團綁架或偷偷運走。

英國貨車39屍案：多佛爾港事年導致58名人中國人死亡。2001年，有示威者來到英國內政部門前抗議，要求英國政府防止悲劇重演（VCG）

途徑奧地利法國荷蘭 再抵比利時

這批人然而比駛往匈牙利，再匿藏在貨車後面，經過奧地利和法國，來到前往荷蘭鹿特丹（Rotterdam）的火車。他們之後被安置在載滿蕃茄的貨櫃內，然後再被貨車運送到比利時的澤布呂赫港，再由渡輪將他們運送至英國多佛爾港。可惜他們之中的58人，在踏足這片土地之前經已命喪黃泉。

根據兩名20及22歲的生還者描述，他們在鹿特丹登上貨櫃時，獲發配4桶水，貨櫃的通風口也開着。不過司機離開比利時期間，為了避免遭人發現，將通風口關掉，最終偷渡客在炎熱的貨櫃內被困超過9小時，多人窒息致死。

曾有份調查多佛爾港慘案的歐洲刑警組織（European Police Office，Europol）前高級官員的哈維（Steve Harvey）說，最不定期出現的中國移民是來自福建省，他們通常乘機直飛到被視為暫時落腳點的俄羅斯，然後乘飛機或以陸路交通抵達巴爾幹半島。他們會在歐洲東南部等上一段時間，等待下一個行程開始。

英國貨車39屍案：當年來自中國的偷渡客被安置在載滿蕃茄的貨櫃內，獲發4桶水。據生還者憶述，有人將貨櫃通風口關閉，最終導致多人活生生焗死（VCG）

英國傳媒認為，按照警方目前的資訊，最近發生的貨車39屍案，很大可能與人口販運有關，也有消息指警方正着手調查北愛爾蘭的黑幫社團。

2018年，西班牙當局搗破一個將中國非法移民販運至英國及愛爾蘭的幫派集團，拘捕了155人，當中大部分是中國人。當中每名人蛇的價格為1.8萬英鎊（約18萬港元）。

哈維表示這些販運人口的幫派歷史悠久，至今仍然沿用20多年前的偷運手法。《電訊報》（The Telegraph）估計，一趟偷渡到英國的「旅程」，價格由最少每人1萬英鎊（約10萬港元）至數萬英鎊不等。

英國貨車39屍案：英國當局以涉嫌謀殺罪拘捕25歲的貨櫃車司機羅賓遜。（facebook/mo.robinson.5）

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