【英國貨車39屍案】死者或有多名越南人　付3萬鎊偷渡經中國前往

英國發生有貨櫃車內藏39具屍體的慘劇事件後，英國警方曾指相信案中死者都是中國人，但有越南人權組織指，死者中或有多名越南人，他們是經中國前往。有家屬向英國媒體稱，涉事者支付了3萬英鎊（約30萬港元）以偷渡到英國。目前越南駐英國大使館已與英方合作，辨認案中受害者的身份。

疑經中國前往英國

越南人權組織Human Rights Space稱，目前知道有至少6個越南家庭擔心有家人當時在涉事貨櫃內，仍在確認當中，組織代表Hoa Nghiem稱「家人與他們失去聯絡，他們是經由中國前往英國。家人擔心他們可能在該貨車上。」

另外英國廣播公司（BBC）亦報道，接觸到3個越南家庭，分別懷疑有家人當時在涉事貨櫃內，該3名失蹤者分別是一名19歲女子、一名26歲女子及一名26歲男子。

人權組織向外公開Pham Thi Tra My的照片，希望外界協助其家人尋人（Human Rights Space）

▼有關英國貨櫃車案的照片▼

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其中一位懷疑涉事的26歲女子，名為Pham Thi Tra My。人權組織指，她是先到中國展開她的旅程，希望到英國尋找更好的生活。她的家人向BBC稱，支付了3萬英鎊（約30萬港元）作為偷渡到英國的費用。

但她的母親在越南時間10月23日早上、即英國時間10月22日晚上，收到女兒發出的連串短訊，內容包括「對不起媽媽，我的海外旅程不成功了，媽媽，我很愛你！我快死了，因為我無法呼吸......」等。

她的家人至今仍未能與她聯絡，感到非常擔心，懷疑女子當時是在涉案的貨櫃內。她家人收到訊息的時間，為英國時間10月22日晚上10時28分左右，當時的涉事貨櫃，應該正在從比利時前往英國的輪船上。