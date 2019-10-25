【英國貨車39屍案】死者疑有26歲越南女子　曾向母發訊稱快要窒息

英國貨櫃車遭發現內有39具屍體的轟動案件，10月25日再有新進展，在當地警方指死者均為中國人後，英國媒體報道，部分死者可能是越南人。越南有一個家庭正尋找一名26歲女子，懷疑她當時就在涉事貨車上，她的母親在該案發生當天曾收到女兒的短訊，寫有「我快死了，因為我無法呼吸」、「我愛你」、「對不起」等令人悲痛的內容。

女子家人透過人權組織向外公開涉事女子的照片，希望外界協助尋人（Human Rights Space）

英國媒體報道，有越南關注人權組織向外公開這些資訊，希望能協助這個家庭尋人，或確認該名女子是否屬於涉事貨櫃內的受害者之一。

當事人名為Pham Thi Tra My，是一位嘗試前往英國的26歲越南女子，但在越南時間10月23日早上、即英國時間10月22日的晚上，她的母親收到女兒發出的連串短訊，內容包括「對不起媽媽，我的海外旅程不成功了，媽媽，我很愛你！我快死了，因為我無法呼吸......」她之後又再提到「對不起，媽媽。」

涉事短訊內容

▼有關英國貨櫃車案的照片▼

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她家人收到訊息的時間，為英國時間10月22日晚上10時28分左右，當時的涉事貨櫃，應該正在從比利時前往英國的輪船上。該船是10月22日下午2時49分從比利時澤布呂赫（Zeebrugge）港口出發，最終在10月23日凌晨12點30分抵達英國的珀弗利特港（Purfleet）。

女子的家人指，在這些短訊後，就再沒有收到女兒的消息。她的哥哥也在網上論壇貼出訊息，希望尋找失蹤的家人。

英國當地警方本來指，案中死者都是中國人，英國《獨立報》如今引述消息人士指，調查人員承認可能部分人是越南人。