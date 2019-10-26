【英國貨車39屍案】 越南駐英使館接獲失蹤者家人求助

英國貨櫃車發現39具屍體事件，有消息指其中一名死者可能是越南籍人士。越南駐英國大使館10月25日表示，接獲多個越南家庭求助，希望確認他們的家人是否在死者名單上。而英國警方則指現階段不會披露死者身份，呼籲外界不要作任何揣測。

越南駐英國大使館的聲明提到，使館方面至今仍未接獲英國相關部門的正式通知，當局會繼續跟進事件，並與英國方面合作，加快調查進度。

英國貨車39屍案：圖為10月25日警員在案發現場進行調查。（VCG）

英國當局已經開始為遇難者進行解剖及身份辨認工作，警方早前表示死者很可能是中國人，不過有報道引述越南關注人權組織指，其中一名死者或來自越南。一個在英國的越南人組織VietHome稱，收到10個家庭憂慮家人失蹤的報告。英國廣播公司（BBC）報道，接觸到3個越南家庭，均懷疑有家人當時在涉事貨櫃內，該3名失蹤者分別是一名19歲女子、一名26歲女子及一名26歲男子。報道稱，該些家庭未知親人下落，但收到蛇頭的退款。

埃塞克斯郡（Essex）警方強調，外界對死者身份的猜測只會影響調查，稱解剖工作完成前，都不會公開更多關於死者的資料。

越南關注人權組織公開一名26歲女子Pham Thi Tra My的照片，稱她當時可能在涉事貨車上。（Human Rights Space）

消息人士：遇難者死狀恐怖 疑曾奮力求救

另外，英國《鏡報》（Daily Mirror）披露救援人員當日發現屍體的情況，該報道引述消息人士指，首批救援人員到場打開貨櫃時，見到屍疊屍的恐怖場面，最近門口的死者口部有泡沫流出，並有死後僵硬的初期迹象。

消息人士稱，這批死者身上只有很少衣服，部分甚至赤裸，而在貨櫃門上則佈滿血印，因此認為他們生前曾不斷拍打求救。

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