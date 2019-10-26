日本嚴重暴雨致10死3失蹤　3棟住宅遭山泥傾瀉掩埋

日本關東及東北地區近日天氣惡劣，在重災區、鄰近東京的千葉縣雨勢猛烈，部分地區的雨量創出歷史新高。在千葉縣和福島縣，暴雨帶來多宗不幸事件，累計遇難人數增至10人，另有3人失蹤。成田機場連接東京的列車服務也受到影響。

成田機場連接東京的列車服務受影響，不少民眾在機場滯留（Kyodo/via REUTERS）

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共同社指，受到颱風「博羅依」（現降為溫帶氣旋）影響，關東及東北地區降下暴雨，在千葉縣的千葉市和福島縣的相馬市，10月26日再確認多6人死亡，意味近日連場的暴雨，已導致兩縣有10人不幸遇難。

住宅遭山泥傾瀉掩埋

千葉縣政府表示，在千葉市綠區，10月25日下午有3棟住宅遭山泥傾瀉倒下的土石掩埋，令兩位同是60多歲的男性與女性死亡。10月26日清晨，在山泥傾瀉現場再找到一名本來失蹤的40多歲女性，發現時已回天乏術。

千葉縣的道路也嚴重水浸，有車遭洪水淹蓋，救援人員在車中發現一名80多歲男性，送醫不治。

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惡劣天氣令部分巴士鐵路服務要暫停，在千葉縣，15條河川有19處氾濫，當地有4700戶沒有食水供應。

朝日新聞指，10月25日在千葉縣的鴨川市、市原市，3小時累計雨量分別達到160毫米和139.5毫米，創下觀測史上最高紀錄。