伊拉克數千示威者佔領廣場　抵抗政府血腥鎮壓

伊拉克反政府示威再度展開。政府血腥鎮壓，連續兩日示威造成最少69人死亡。數千示威者10月27日聚集於首都巴格達中央的解放廣場（Tahrir Square），繼續抗議。

伊拉克首都巴格達示威持續，有示威者戴上電影《V煞》（V for Vendetta）主角的面具。（路透社）

▼想觀看更多伊拉克示威的相片，請點擊以下圖輯：

+ 3 + 2

伊拉克10月初爆發首輪反政府示威，第二波行動25日起展開。示威者和安全部隊衝突，連續兩日示威導致最少69人死亡、數百人受傷。路透社報道，政府下令反恐局（Counter-Terrorism Service）採取所有必需措施制止示威。

示威者進佔解放廣場，並試圖推進至政府建築物所在的綠區，但面對催淚彈橫飛，亦一度暫時後退。有人於通往綠區的橋樑設置路障，抵禦安全部隊。有示威者用衞星接收碟作盾，並用「篤篤」（Tuk-tuks）運送傷者。

伊拉克人不滿政治精英向主要盟友美國和伊朗卑躬屈膝，漠視人民的真正需要。示威者亞斯（Ma'azir Yas）批評總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）16年以來一事無成，國家從很差變成更差，強調和平示威只是要求得到人民應有權利，即工作和服務。