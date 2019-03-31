台男廁驚現偷窺狂　公廁隔板全被戳洞　台男：洞口有人在看

台灣雲林縣人文公園公共廁所遭人破壞，有民眾日前在男廁如廁時，發現廁所隔間板上都被戳了洞，他好奇看了一下洞口，發現隔壁竟也有人在看，擔心可能有偷窺狂出沒，將過程發文到臉書「斗六人文社交圈」，提醒民眾注意，記者實際走訪，發現不僅男廁，就連隔壁的女廁隔間板也都被戳了洞，主管機關雲林縣政府工務處長汪令堯表示，將盡快將洞口補起來，並請警方加強巡邏。

雲林縣人文公園公共廁所遭人破壞，有民眾日前在男廁如廁時，發現廁所隔間板上都被戳了洞，他好奇看了一下洞口，發現隔壁竟也有人在看，擔心可能有偷窺狂出沒。（聯合新聞網提供）

有網友在臉書「斗六人文社交圈」發文，指在人文公園旁的男廁上廁所時，發現隔間板上都被戳洞，且該洞口竟有人在看，擔心偷窺狂出沒，提醒民眾如廁要多加小心。

人文公園旁的公廁是當地知名的十二星座公廁，由雲林縣政府14年前花費300多萬元興建，實際勘查現場，男廁蹲式廁所每一間的隔間板都有個奇怪的小洞，洞口恰巧可以看見隔壁間廁所，有心人士可藉此偷窺或拍照、錄影，女廁也有二間廁所的隔間板被戳洞，但已有人以膠帶、木板封住。

汪令堯表示，將盡快將被破壞的公廁隔間板洞口封住，並協請警方加強巡邏，也請民眾使用時多加留意。

斗六警派出所副所長許哲綺表示，該公廁周遭平時都有警方巡邏，為防範有人惡意偷窺，將加強巡邏、盤查，以維護治安。

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