神父可結婚？　會議大比數通過　天主教擬打破千年傳統放寬獨身令

在梵蒂岡舉行的羅馬天主教主教會議10月26日日表決通過，建議教宗方濟各准許在亞馬遜偏遠地區授封已婚男性神職。這項建議若實施，形同放寬長達1200年的天主教神職人員獨身命令。這項建議仍需方濟各同意，英國廣播公司（BBC）報道，預料方濟各很快會做出決定。

今年共有一百八十名主教參加這場本月六日開始的主教會議，會中以一百廿八票對四十一票通過，首次贊同建議教宗針對獨身神職人員的歷史傳統做出改變。

此一提案僅限於有神父荒的南美偏遠地區，但可能成為全球神父放寬獨身命令的先例。路透報導，亞馬遜鄉村地區因缺乏神職人員，當地信徒超過八成五無法每周參加彌撒。

在梵蒂岡舉行的羅馬天主教主教會議廿六日表決通過，建議教宗方濟各准許在亞馬遜偏遠地區授封已婚男性神職。（美聯社）

方濟各對此事早已表明開放態度，如果他接受主教建議，亞馬遜偏遠地區會變成天主教放寬神職獨身命令的實驗室，傳統的宗教禮拜將結合已婚男性和原住民儀式。

主教會議最終文件指出，亞馬遜地區許多信徒「千辛萬苦」才能領受聖餐和見到神父，因此提議「授封當地社區受人尊敬的合宜人士神職」，這些擁有合法而且穩定家庭的男子已經有「豐富」的執事經驗，「夠格當神父」。

主教切爾尼（Michael Czerny）廿六日在記者會上說：「不先成為執事不能被授封為神父。」他把這一項提議形容為教堂聖職的重大變革。部分支持該提議的主教認為，亞馬遜地區的作法是特例，並不代表天主教將進一步放寬神職獨身命令。

主教切爾尼（Michael Czerny）在記者會上說：「不先成為執事不能被授封為神父。」（路透社）

自由派支持者認為，此一改變能夠解決偏遠地區未被滿足的需求，也希望其他地區能因此發生變革。但保守派的反對人士形容，此事威脅到神父的傳統，保守派還憂心，方濟各似乎願意容許一些教會改變禮拜儀式，雖然較具包容性但可能導致信仰較不純粹。

這項提案出自為期三星期的世界主教會議泛亞馬遜地區特別會議，主要致力於該地區的「新道路」，討論的議題多樣，包括環境保護和任命女性為執事。

主教投票並不支持女性擔任教堂執事，但方濟各在廿六日的投票後表示，梵蒂岡會持續研究女性在教會成立初期的角色。若有女執事，不僅當代天主教會神職團隊全是男性的日子將告終，在神學上也將產生重大影響。

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