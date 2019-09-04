【哈利波特】神父勒令學校列入禁書　指有證據書中魔法會召喚邪靈

J.K羅林經典著作《哈利波特》（Harry Potter）系列，一直大受全球粉絲歡迎，除了收藏書籍、電影、飾物等等，更有不少粉絲特意去到日本環球影城（Universal Studios Japan）內的哈利波特魔法世界，一嘗成為霍格華茲魔法學校（Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry）學生的滋味，不過近日有一所學校卻將《哈利波特》系列列入禁書名單！

丹尼爾烈格夫和愛瑪屈臣因《哈利波特》成為國際巨星。（劇照）

經典小說電影系列

其實《哈利波特》被禁已經不是新鮮事，早些年它也登上了禁書榜單被控借書宣傳巫術，但作為《哈利波特》的粉絲都知道，書中充滿了許多人物和對魔法師世界的見解，而這個世界中擁有真正魔法師和麻瓜，故事也是相當的正面。

《哈利波特》這套完整的改編電影自2001年開始，直到2011年最後一集上映後宣告正式結束，當中將J.K羅林的書籍分拆成8套電影上映，並讓「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）和「妙麗格蘭傑」愛瑪屈臣（Emma Watson）成為國際巨星。

《哈利波特》系列人氣冠絕全球！（劇照）

儘管《哈利波特》書籍和電影受到普羅大眾的歡迎，但多年來一直都存在巨大的爭議，特別是宗教團體對於書籍中讚揚「具魔力」的部分，特別在美國地區，有學校為了保護學生，皆將J.K羅林的書列為禁止放進學校圖書館之中的書籍。

有神父表示讀《哈利波特》會引出「邪靈」。（劇照）

閱讀時會將邪靈召喚到面前

近日，美國田納西州（State of Tennessee）一間天主教中學聖愛德華天主教學校（St. Edward Catholic School），確定在校內的圖書館禁止收藏整個《哈利波特》系列，神父Dan Reehill宣布該系列因包含「真實的詛咒和咒語」（actual curses and spells），而該些詛咒會讓邪靈進入學校神聖的大廳，他更指：「這些書推崇魔法既有善也有惡，但這不並是真的，實際上是一種用來欺騙人的巧妙詭計。書中所使用的詛咒和咒語是實際的，當人們閱讀時需要冒著將邪靈召喚到閱讀者的面前，這是十分危險的事情。」

神父Dan Reehill敦促父母要以信仰來引導兒女去理解內容。（劇照）

外媒直指荒謬！

在神父Dan Reehill禁止《哈利波特》系列後，他通知了美國和梵蒂岡驅魔師，更指出學校有責任讓家長知道學校其實沒有禁止學生在家中閱讀該書，不過表明會敦促父母保持警惕，如果他們允許孩子閱讀《哈利波特》系列，會要求父母們通過信仰來引導兒女去理解內容，同時J.K羅琳對此沒有發表評論。

此外，有媒體表示禁《哈利波特》早已不是新事，但這似乎是在放大一個荒謬的概念，事關當神父Reehill確定這些書中含有「真實的詛咒和咒語」，換句話說他一定有睇過將整個系列的書籍，即是他也有試過釋放所謂的「邪靈」。加上禁書也絕不是一個好的處理方法，尤其是在美國這種滿有言論自由、公民主義、整體自由的核心的國家。