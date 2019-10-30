泰國王室再有人事變動　革職4名涉「通姦」王室官員

繼廢黜王妃西尼娜並解職多名王室官員後，泰國國王哇集拉隆功10月29日再解職4名王室官員。路透社稱，這4人的「罪名」似乎更為嚴重。

泰國王室公告指西尼娜「對國王行為不當和不忠」。圖為王室公開西尼娜駕駛飛機照片。（AP）

據路透社10月29日報道，哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）宣布將4名官員解職，與23日被解職的王室官員相比，這4人的「罪名」似乎更為嚴重，其中有人涉「極其邪惡的行為不端」以及「通姦」等。

這是王妃西尼娜（Sineenat Wongvajirapakdi）被剝奪王室頭銜和軍銜後，泰國王室的最新人事變動。在泰國王室10月29日的聲明中，兩名擔任「臥室警衛」（bedroom guards）的宮廷官員因「極其邪惡的行為不當」以及「通姦」而被解職。聲明稱，這違反了朝臣的行為準則。

另一份文件則提到，兩名軍事官員也被解職，原因是他們身為宮廷警衛而職責「鬆懈」，且「行為與其軍銜及職銜不相稱」。根據聲明，該4人均被剝奪軍銜及職銜。

10月21日，哇集拉隆功下令褫奪王妃西尼娜的所有封號，包括王室封號、榮譽乃至軍銜。西尼娜被指「對國王不忠」，而且「野心勃勃」，「不服從王后命令」，甚至想僭越王后的地位。旨令還說，西尼娜「無法給國王帶來榮耀，不理解王室傳統，只顧着讓自己獲利」。

此後10月23日，泰國王室再發出兩份公告，宣布解除6名王宮官員的職務，因為他們犯有嚴重的違紀行為。兩份公告均稱這些人都濫用其地位為自己和他人謀利，未能克盡其職、遵守紀律，給國家造成了嚴重的損害。

在一些泰國觀察家看來，廢黜王妃西尼娜並不只是普通「宮鬥」，更顯示出泰國政治制度的走向。

美國康奈爾大學歷史與泰國研究教授盧斯（Tamara Loos）暗示王室內可能存在派系之爭：「在任何這樣的制度下，你都會發現幕後的互惠系統。西尼娜可能只是這個系統的一部分。」

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盧斯認為，哇集拉隆功發出的信號遠遠超出與西尼娜鬧翻。「國王發出的信號是，一旦他不再對你有好感，你就無法掌控自己的命運，他的每一個舉動，不管在經濟、軍事還是家庭方面，都暴露出他不受約束地濫用權力」。

英國廣播公司（BBC）指出，自掌權以來，哇集拉隆功比其父親更直接地行使自己的權力。10月早些時候，首都曼谷最重要的兩支部隊直接聽命於王室，軍事力量集中在王室手中，這在現代泰國是空前的。