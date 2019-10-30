泰國廢妃詩妮娜未見蹤影　網民發起「#SaveKoi」聲援

泰王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）10月21日以「不忠」罪名，廢黜王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）。自當日起，這名廢妃便消失於公眾視野，媒體報道，外界擔心她可能遭到流放。有網民以她的別名Koi，在網上發起聲援行動。

34歲的詩妮娜（前譯西尼娜）2019年7月28日獲冊封為貴妃，軍銜至皇家衛隊少將。不過時隔僅3個月，泰國王室便以「不忠」、「野心勃勃」和企圖阻止王后素提達（Queen Suthida）加冕等原因，褫奪她的王室頭銜和軍銜，並且被貶為庶民。

當時王室公告發生不足一小時後，在公眾場所再不見任何關於詩妮娜的蹤跡，王室網站上有關她的60張照片被刪除。媒體報道，就連她一個未經認證的Instagram帳戶，也在24小時遭關閉。

🔻更多有關詩妮娜的照片🔻

+ 8 + 7 + 6

別名「Koi」的詩妮娜在如此驟然的情況下，失去王室地位，引發外界諸多猜測。澳洲媒體news.com.au報道，由於泰王的前妻曾有遭流放的下場，故此也引來擔心，詩妮娜也可能要開始流放生涯。

哇集拉隆功1977年與首任妻子頌莎瓦莉（Princess Soamsawali Kitiyakara）成婚，誕下一名女兒，但不久哇集拉隆功便結識影星尤瓦提達（Yuvadhida Polpraserth），頌莎瓦莉一直對此「隻眼開、隻眼閉」。惟直至1993年泰王怪罪頌莎瓦莉導致婚姻失敗後離婚，並於次年迎娶尤瓦提達。

泰王哇集拉隆功與王后素提達在曼谷出席紀念泰王拉瑪五世（King Rama V）的儀式（Reuters）

然而到了1996年，尤瓦提達被指不忠和貪污，聯同4名兒子遭「流放」至美國生活，僅剩下一名女兒西麗萬那瓦里公主（Sirivannavari Nariratana）留在泰國。

2001年，哇集拉隆功再迎娶女侍官西拉米（Srirasmi Suwadee），惟2009年時發生「泳池半裸照」事件，對王室聲望帶來很大打擊；西拉米最終在2014年被廢，全族的王室賜姓也被剝奪，逐出宮外。

從被廢至今，詩妮娜尚未現身，有網民擔心她的下場坎坷，發起「#savekoi」的hashtag，在社交平台發表不同帖文，表達對她關注。