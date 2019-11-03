日本科學研究DNA血液尿液　推測人類存活率準確度達80%

日本媒體報道，日本研究人員透過調查約10000名癌症末期患者的數據，發現血液成分和心律等數據有一定規律，可以推測出1周至3個月後的病人的存活率。經反覆研究，研究人員總結出預測人生最後階段時間的方程式。只要把每天的檢查結果輸入電腦就能判定之後的存活率，例如現在預測一周後的病人狀況，準確率可達八成左右。

日本仙台市東北大學的「東北醫學資料庫組織」（ToMMo）負責人山本雅之表示：「這裏保存了當地15萬人提供的DNA、血液和尿液樣本。」還有另一個房間正對8000名日本人的基因組合進行研究。

日本研究人員透過分析基因、血液和尿液樣本，及生活習慣和疾病的關係，希望能預測人類個體壽命，圖為進行研究示意圖。（GettyImage）

該機構不僅要收集DNA、血液和尿液樣本，還要向樣本提供者詢問日常飲食和作息，並追蹤生活習慣，及保存就醫記錄和健康數據資料。提供者中有定期提交全家三代身體健康數據的家庭，也有在母親腹中就開始接受調查的5歲兒童。在宮城縣的12萬參與者當中，會每年更新2萬多人的身體健康數據。

研究人員會將數據彙整，研究這些人的遺傳資訊、生活方式、可能罹患的疾病種類、發生時間及症狀。

日本東北大學教授田宮元指出，儘管在2000年代初完成人類基因組測序，但「僅是特定基因異常還無法解釋病因。透過最頂尖技術修復特定基因也不一定能治癒疾病」。也就是説，生活習慣和環境也在不斷影響人體。人類基因組測序就是透過血液或唾液，分析並測定基因序列，預測罹患多種疾病的可能性。

按照研究計劃，透過遺傳資訊和生活習慣與疾病的關係建立聯立方程式，可望找到讓人們健康度過一生的法則。即使無法達到這個目標，也不會坐等病魔上身，而是經改變生活習慣或提前治療，選擇不和疾病為伴的生活。

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