【通烏門】美共和黨試圖揪出告密者　民主黨稱威脅人身安全

美國總統特朗普身陷彈劾調查風波，部分共和黨成員正全力揭穿告密者的真實身分，一些支持共和黨的網媒亦開始提出各種猜測，鎖定告密的嫌疑者。代表告密者的律師團隊近日接連收到死亡恐嚇，令人憂慮告密者人身安全。

參議員保羅（Rand Paul）等數個共和黨議員分享相關文章，猜測告密者的身分。（Twitter截圖）

其中一個名為「真清晰政治」（RealClearPolitics）的網媒，日前發表文章稱相信告密者是與民主黨總統參選人，前副總統拜登在烏克蘭的有關係人士。文章沒有證實那人就是告密者的身分，僅以其職位及性格作為「證據」，提出懷疑。

部分共和黨議員指出，告密者的目的是要推翻特朗普政府，他們正希望揭露告密者的真實身分。

有民主黨及代表告密者的律師團隊則批評，共和黨的行為正嚴重威脅告密者及其家人的人身安全。

共和黨反駁公眾擁有知情權，有法律學者亦指出目前存在的告密人法案主要是為保護警方、部份國會議員及其官員等重要證人，可能不適用於其他官員及公眾。

共和黨眾議員米道斯（Mark Meadows）表示，告密人法案的目的是讓告密者可以挺身而出提出指控，而非享有匿名權利。眾議院民主黨情報委員會主席希夫（Adam Schiff）則指出公開姓名會威脅告報者的安全，認為他們擁有匿名的權利。