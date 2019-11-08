【中美貿易戰】首階段貿易協議是否取消關稅　華府內部對說法不一

中國11月7日宣布中美同意隨協議進展分階段取消加徵關税。白宮經濟顧問庫德洛證實中國的說法，稱如真的簽署，協議將包含取消關稅和讓步。但有媒體報道稱，無論白宮還是美國貿易代表萊特希澤均尚未對中方的聲明公開做出回應，以及傳出特朗普取消關税的計劃遭到內外很多顧問強烈反對。

談判最新進展

中國商務部新聞發言人高峰11月7日在例行記者會上宣布，過去兩周中美雙方牽頭人就妥善解決各自核心關切，進行了認真、建設性的討論，同意隨協議進展，分階段取消加徵關税。

英國路透社7日報道稱，中美兩國官員7日表示，作為貿易協議第一階段的一部分，兩國已同意降低彼此商品的關税，儘管雙方在長達數月的貿易談判中仍存在分歧，但這是一個新的進展迹象。

一位不願透露姓名的美國官員證實，這一計劃是「第一階段」貿易協議的一部分，美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平將在年底前簽署這項協議。

顧問強烈反對

路透社報道稱，取消關税的前景，即便是分階段實施，也遭到了特朗普在白宮內外許多顧問的強烈反對。此前路透社也曾報道稱，該計劃面臨內部反對。

特朗普外部的中國政策顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）表示：「沒有就分階段削減關税達成具體協議。

路透社的報道更指，在首階段協議中取消關稅，不是10月中國副總理劉鶴與特朗普會面時達成的內容。

美國財政部發言人拒絕置評，美國貿易代表辦公室也沒有立即回應置評請求。

個別美官尚未證實

無論白宮還是美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）均尚未對中方的聲明公開做出回應。關於是否有降低關税的堅定承諾，特朗普政府傳出內部存在着相互矛盾的消息。

一位美國官員表示，雙方正計劃將降低關税作為初步貿易協定的一部分，這表明本周早些時候有關正在考慮降低關税的報道已經有了進展。

但另外兩名熟悉特朗普政府想法的人士對雙方已就正式的取消關税計劃達成一致表示異議。

其中一位知情人士表示：「我們沒有計劃取消任何關税，以換取第一階段。」中國官員正「試圖重新談判該協議，使之對他們有利」。

特朗普外部的中國政策顧問白邦瑞表示，他認為，中國商務部的聲明「可能是中國的一廂情願，多於具體的協議」。