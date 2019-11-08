【中美貿易戰】美副國務卿避談協議　稱特朗普會繼續對華施壓

美國副國務卿克拉奇（Keith Krach）11月7日表示，難以預測中美究竟何時達成協議，並強調美國總統特朗普（Donald Trump）要讓中國在知識產權和技術轉移上做出改變的決心不會發生變化。

美國負責經濟事務的副國務卿克拉奇（Keith Krach）7日在東京接受日本時事通信社訪問。針對中美準備簽署第一階段貿易協議，克拉奇沒有明確表示，只認為「很難預測何時達成協議」。

克拉奇指出，中國曾在貿易談判中態度倒退。他還警告，中國對知識產權的侵害「給美日等全球企業帶來巨大傷害」。

克拉奇強調：「總統特朗普明確指出，（中國）必須改變對知識產權的竊取以及對技術的強制轉移。」

中美被指有望簽署第一階段協議，但具體時間仍是未知數。（Reuters）

中國在7日宣布中美同意對協議進展分階段取消被加徵的關税，商務部指，如果雙方達成第一階段協議，應當根據協議的內容同步、等比率取消已加徵關税。這是達成協議的重要條件。

不過，美國方面並未對此立即給出正式回應。路透社甚至報道稱，美國政府內部強烈反對取消對華關税。特朗普外部的中國政策顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）也表示：「沒有就分階段削減關税達成具體協議。」美國財政部發言人則拒絕置評，貿易代表辦公室亦沒有為此回應。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則向彭博社稱，中美兩國「如果達成第一階段協議，應該也會包括關税協議」。

時事通信社指，在12月15日中美全面發動第四輪關税戰之前，雖然雙方都在推動實現領導人會晤，但在關税的取消時間以及取消規模上必定會產生分歧。中國商務部發言人高峰雖主張取消關税「雙方將做到同時、同程度」，但沒有對此進行詳細說明。