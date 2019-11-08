英女紐西蘭被殺　疑犯無懼家中「死過人」　竟做出這件事……

2018年轟動紐西蘭一時的英國富家女命案，6日再次開庭。證據顯示，這名女性使用交友通訊應用程式Tinder約網友見面，生前最後被拍到與殺害她的嫌犯約會，直到兩人消失在男子的公寓。凶嫌雖承認棄屍但否認犯案，稱是因「窒息式性愛」而出的意外。

英國房產大亨米蘭（David Millane）之女格雷斯（Grace Millane），2018年9月大學畢業後首次單獨出國，當起背包客想要來趟環球之旅，沒想到卻在紐西蘭約網友見面約會後，慘遭殺害棄屍。

本身為畫家的葛麗絲 逝世後有不少網民留言悼念（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 8 + 7 + 6

葛麗絲在命案前一天，於交友應用程式Tinder上認識兇嫌並決定見面。法庭影片證據可見，格雷斯在Sky City賭場外等疑犯時，還先拿出手機拍下旁邊的耶誕樹並傳給家人看。

沒多久身穿淡藍色襯衫和牛仔褲的疑犯就現身，兩人熱情擁抱了一下。隨後兩人前往多間餐廳與酒吧用餐飲酒，並被拍到多次接吻，最後兩人相擁着回到他居住的City Life旅館。影片最後一幕，則是兩人一同踏出旅館的電梯，進入他所住公寓樓層。

27歲嫌犯聲稱這是場意外，強調一切都是你情我願，還說是格雷斯主動要求被勒頸，並稱自己在事後在浴室內昏睡過去，直到隔天早上，才發現米蘭已斷氣倒地身亡，鼻子還流出血。

但檢察官麥克考布希（Robin McCoubrey）指出，嫌犯事後於凌晨1時30分上網搜尋如何處里屍體，以及「最熱的火」、「我附近的大箱子」和格雷斯最後陳屍地點的「懷塔克雷山區」（Waitakere Ranges）等關鍵字。緊接着又上了色情網站看AV，並給死者私處拍照。隔天他棄屍後，又立即上交友軟體約另一名女子見面，並再次帶回家，在案發現場與女子交歡。

全案仍在審判中，但死者家人在開庭過程中表示，看到女兒遺體時，她已經滿臉都是血，死狀悽慘，因此他們根本不相信這是意外，認為兇手刻意為之。

格雷斯父母（右）表明不相信疑兇說法。（AP）

延伸閱讀：

台人在北海道自駕車禍 一女昏迷

影／英富家女魂斷紐西蘭案情曝光 與網友約炮遭勒死

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】