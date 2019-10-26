【英國貨車39屍案】抵押房子也要籌錢偷渡　為何「非英國不可」？

英國埃塞克斯郡（Essex）10月23日發生駭人的貨車藏屍慘劇後，各界關注逝者的身份外，也讓「英國是偷渡客熱門目的地」的議題受到注目。來自發展中國家的偷渡客，穿越多個國家、冒着生命危險就是為了偷渡英國，甚至不惜抵押房子籌錢，為何他們「不到英國不罷休」？此相信與英國的經濟、文化與政策有關。

抵押房子付偷渡費

在英國貨櫃車的慘劇發生後，多個越南家庭懷疑有親人在涉事貨櫃內，希望外界協助核實，由此說出一班偷渡客的悲傷故事，也看出他們是何等渴望到英國居留，不惜籌錢、冒生命危險。

其中26歲越南女子范氏茶美（Pham Thi Tra My，音譯），她一心到英國尋找更好的生活，她的家人向媒體透露，偷渡費高達3萬英鎊（約30萬港元）。事實上，這是對該家庭非常大的負擔，《衛報》報道，從該家庭的一名熟人證實，范氏一家是靠抵押房子來支付有關費用。

越南關注人權組織公開一名26歲女子Pham Thi Tra My的照片，稱她當時可能在涉事貨車上，希望外界協助（Human Rights Space）

曾遭遣返法國

據范氏的家人指，范氏茶美早在10月3日離鄉，先到中國幾天，然後飛到法國，10月19日時已曾嘗試偷渡去英國，但並不成功，她遭英國警方拘捕，遣返回法國，但未知她是否再次偷渡，她的家人在越南時間10月23日，收到范氏茶美發出「我的出國之路不成功了」、「對不起」、「我快死了，因為我無法呼吸」等讓人悲痛的短訊，令家人擔心她正是涉事貨櫃內的受害者之一。

↓↓↓英國貨櫃車案的照片↓↓↓

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英國長期是偷渡客洲的熱門目的地，究竟英國對偷渡客來說有什麼「吸引力」？

英國的經濟與文化

英國廣播公司（BBC）有文章指，偷渡客都是為了尋找比家鄉更好的生活，故此很多都是前往經濟發展更好的西歐。在歐洲中，英國自然是經濟發展最好的前列國家之一。

在文化方面，英國是英語國家，也對不少來自中東、東南亞的偷渡者更為「方便」，較容易適應。

且英國有容納外來人口的「傳統」，二戰結束後，英國開放加勒比海殖民地的人民來到當地充當勞動人口，往後成就了「疾風世代」（Windrush generation）的故事，讓當地人對外來人口較為開放。在這次悲劇發生後，倫敦民眾以燭光悼念受害者，還有橫額寫着「移民及難民，都受到歡迎」、「沒有邊界，沒有死亡」等字句。

倫敦政治經濟學院（LSE）2009年曾估計，英國的非法移民達到61.8萬人。由於數目大，當地已出現不少移民聚集的社區，也會吸引更多後來者人前往。

英國貨車39屍案：比利時的澤布呂赫港被指是其中一個偷渡和人蛇販運的「關鍵地點」。圖為港口內一幅橫額，寫上「你通往英國的關卡」（Reuters）

「特赦」非法移民

英國對偷渡客的「吸引力」，還在於政策上，當地過去有不定期「特赦」非法移民的做法。現任首相約翰遜（Boris Johnson）近月便重提想特赦50萬名非法移民，他希望只要在英國居住滿15年、有遵守規則的成年非法移民等，可以獲得赦免，讓這些黑工取回合法身份。

支持者認為抵達英國多年的非法移民，對國家也有功勞，趕走不人道，特赦有助經濟，至於反對者則批評此舉對正常辦理移民者不公平，且只會讓更多人想偷渡。由於議題充滿爭議，故此政府很多年才會作出一次特赦，但也是當地不少非法移民的盼望。