【英國貨車39屍案】越南人用盡一切前往英國　偷渡都有等級之分

英國埃塞克斯郡（Essex）貨櫃車藏屍事件，有消息指39名死者中，部分可能來自越南。事實上，以生命為賭注，希望到英國尋找新生活的越南人不計其數，有英國傳媒就到法國了解情況。

法國港口城鎮維斯特勒昂（Ouistreham）街頭有不少非法移民聚集，他們等待貨櫃車駛近，把他們送到英國。（Getty Images）

英國廣播公司（BBC）10月26日報道，在法國北部距離海岸線大約1小時車程的內陸地區，有一批越南籍男子聚集，他們表示正等待一位叫「老大」的來電。這位越南人口中的「老大」是一位阿富汗男性，負責在附近的停車場打開貨櫃門，安排他們藏身在內，務求前往英國。

一名等待機會的越南人Duc表示，自己預先付了3萬歐元由越南到倫敦的「旅費」，途經俄羅斯、波蘭、德國及法國，而一切都是由一位越南同鄉安排。對於英國生活的盼望，Duc稱在英國有多名同鄉朋友，他們會幫自己送上貨車到英國，並協助他在當地找工作。

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有熟悉運作的人向BBC透露，這種「運送」服務分兩級制，願意付出更多金錢的人無須等待躲入貨櫃車的機會，而是以當地為中轉營地，再由專人接送前往英國。

一名越南籍人蛇集團數年前接受法國報章訪問，披露偷渡有三種等級收費：最高級的偷渡客可以坐貨車車頭到英國，並獲安排到酒店過夜。而最低級的偷渡客則被戲稱為「空氣」或「CO2」，暗示他們在貨車內密不透風的空間。

法國北部港口城市加萊（Calais）是與英國距離最接近的港口，因此成為不少非法移民希望到英國的熱點。（Getty Images）

這個「中轉營地」的當地義工指，曾經見過有英國和越南人乘坐平治房車視察情況，只要偷渡客在英國成功「抵壘」，他們就會安排不同工作，例如到大麻種植場，並且從此與外界隔絕。

Duc表示，他須要在英國找到工作，以償還這次「旅程」的貸款。他稱自己可以做任何工作 — 無論是從事建築、美甲店、餐廳或其他工作都沒所謂。

不過即使「營地」的守備不如港口般森嚴，可以上車的人亦不等於一定到達目的地。在檢查站被發現的人不計其數，就算藏身冷凍櫃內的偷渡客獲派發錫紙袋覆蓋頭部，在過關時避開感應器，但最後或會重複像這次39人一樣，由奔向自由之路，卻變成一條不歸路。