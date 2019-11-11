蓬佩奧柏林演講批評中國　北京回擊：演戲演到什麼時候

正在德國柏林訪問的蓬佩奧（Mike Pompeo）發表演講及批評中國，以所謂網絡安全為由，呼籲德國將華為公司排除在5G網絡建設之外。 中國外交部再度對此回應，反駁是誣衊抹黑，又指「我們倒要看看他演戲要演到什麼時候」。

蓬佩奧在德國發表演講。（AP）

在11月11日召開的中國外交部例行記者會上，有記者問到中方對美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）言論的評價。在11月8日的德國柏林演講上，蓬佩奧再抨擊中國共產黨和中國政治制度，聲稱中國在敏感技術、新一代網絡建設等方面採取與民主自由價值觀相違背的舉措，呼籲其他國家和人民共同對抗採取上述意識形態威脅的政權。

中國外交部發言人耿爽表示「蓬佩奧出於個人政治目的，現在不管走到哪兒，都無端惡毒攻擊中國共產黨和中國政府，誣衊抹黑中國內外政策，渲染所謂中國威脅，我們倒要看看他演戲要演到什麼時候。」

耿爽稱，一段時間來，美國內個別人無視21世紀和平發展的時代潮流和開放合作才能推動人類科技進步的規律，將一切技術問題和商業合作政治化並泛化為國家安全問題，企圖在中外企業間人為製造意識形態「幕牆」，並在沒有事實根據的情況下，一再造謠誹謗中國企業。蓄意干擾破壞中國企業發展及對外合作，損人害己，不僅中方堅決反對，美國和其他國家企業也不會答應。

耿爽強調，「我們再次敦促蓬佩奧摒棄意識形態偏見和陳舊過時的冷戰思維，迴歸理性，摒棄為了個人政治圖謀置中美兩國人民利益於不顧的做法，停止喋喋不休的反華言論，做些與其國務卿身份相符的事。」

蓬佩奧8日在柏林表示，中共、中共兼併的敏感信息公司以及中國公司正在試圖建立的全球下一個網絡（5G），正在對世界構成風險。中國電訊設備企業華為公司不值得信任，因為華為受中共的權力支配。

對此，德國總理默克爾（Angela Merkel）表示，德國肯定會提高5G網絡的安全標準，所有設備供應商都必須遵守同樣的安全標準。華為作為設備供應商，已經積極參與了德國的2G和3G網絡建設，德國不會為某個特定的供應商單獨設定標準。她還呼籲歐盟制定統一的5G網絡安全標準。