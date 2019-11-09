駐德大使斥蓬佩奧惡意攻擊中國政府：充滿冷戰思維的過時觀念

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間8日在德國柏林發表演說，形容中共塑造新類型的極權主義，又指北京打壓民眾的方式或與東德政府當年的手段相似。 對此，中國駐德國大使館發言人發表聲明稱，蓬佩奧惡意攻擊中國共產黨和中國政府，對此表示強烈不滿和堅決反對。

美國國務卿蓬佩奧11月8日訪問柏林，並為駐當地使館的前總統列根雕像主持揭幕。（Reuters）

聲明指，蓬佩奧惡蓄意歪曲中國社會制度，無端指責中國內外政策，挑撥中國與德國等歐洲國家的關係，到處煽風點火，唯恐天下不亂，言論充滿了冷戰思維和零和博弈的過時觀念，暴露了美國個別政客根深蒂固的反華心理和政治偏見，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

駐德大使館發言人還強調，全球風險挑戰日益增多，單邊主義、保護主義嚴重威脅世界和平穩定。中國願同德國加強戰略溝通和協調，堅持相互尊重、互利合作、交流互鑒，進一步深化中德關係，拓展合作空間，造福兩國人民，為世界和平、發展與繁榮作出貢獻。

而針對蓬佩奧訪德期間於7日發表的有關涉華言論，中國外交部發言人耿爽較早前表態稱，蓬佩奧攻擊抹黑中國政治制度，渲染所謂中國威脅，中方表示強烈不滿和堅決反對，奉勸他不要再喋喋不休地對中國進行無端指責，以免搬起石頭砸自己的腳。

（中新網）