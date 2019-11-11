【中美貿易戰】特朗普否認同意取消關稅　北京回應

中美正在籌備第一階段貿易協議，美國總統特朗普抱怨談判進展太慢，他並沒有同意取消關税，中國外交部回應稱，商務部已全面闡述了中方立場。

11月11日，在中國外交部的記者會上，有記者問：「美國總統特朗普（Donald Trump）稱，並沒有同意將取消加徵關税作為達成第一階段經貿協議的條件。中方對此有何評論？」

對此，發言人耿爽回應說：「關於中美經貿問題，包括你提到的取消加徵關税問題，商務部新聞發言人上週在記者會上已經全面闡述了中方立場。我這裏沒有需要補充的內容。」

商務部新聞發言人高峰11月7日指，過去兩周，雙方牽頭人就妥善解決各自核心關切，進行了認真、建設性的討論。同意隨協議進展，分階段取消加徵關稅。

特朗普11月9日在華盛頓附近的安德魯斯空軍基地對記者說，談判有進展，但是慢，「對我來說太慢」。

與此同時，特朗普表達了對貿易談判的一些積極看法。他對記者表示，談判進行順利。不過，他也強調，願意達成協議，但是協議必須符合美方設想，「如果不是一個好協議，我就不會簽」。

當被問到是否同意取消關税時，特朗普說：「有很多錯誤的報道，你會知道我將會做什麼。」他還說，在關税上存在分歧。

特朗普還稱，主要是中方對協議感興趣。中國正在經歷57年以來最糟糕的一年，他們的供應鏈都斷了，就像一顆雞蛋，他們想要達成協議，也許他們需要達成協議。

特朗普10月8日也被記者問到了中美談判一事。當被問到取消關税是否是中美第一階段協議的一部分時，特朗普說：「他們（中國）想要取消關税，但是我沒有同意任何事情。中國想要取消一些關税，但不是取消全部的，因為他們知道我不會同意。」

特朗普的表態似乎與中國方面的表態有所矛盾。中國商務部發言人高峰11月7日在例行記者會上談及中美貿易談判時說，如果雙方達成第一階段協議，應當根據協議的內容同步、等比率取消已加徵關税。這是達成協議的重要條件。

他還說，過去兩週，雙方牽頭人就妥善解決各自核心關切進行了認真、建設性的討論，同意隨協議進展分階段取消加徵關税。

高峰還強調，中方對於關税問題的立場是一貫的、明確的。貿易戰由加徵關税而起，也應由取消加徵關税而止。至於第一階段取消多少，可以根據第一階段協議的內容來商定。

中美10月10日至11日的貿易談判取得了進展，兩國達成了第一階段協議，現在正緊鑼密鼓籌備地籌備第一階段協議，供兩國領導人會晤時簽字。兩國原本計劃在11月16日至17日的智利APEC峰會上簽字，但是智利突然取消舉辦APEC峰會，中美不得不尋找新的地點簽字。