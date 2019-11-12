習近平訪希臘主推一帶一路　力圖打開歐洲南大門

中國國家主席習近平對希臘進行為期三天的正式訪問，尋求與歐洲南大門希臘加強各方面的合作，進一步鞏固打開歐洲市場的戰略。

習近平當地時間11月11日在雅典與希臘總統帕夫洛普洛斯（Prokopis Pavlopoulos）和總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）舉行會談。習近平還在希臘《每日報》（Kathimerini）發表署名文章，稱中國將提升同希臘共建「一帶一路」的合作水平，擴大投資規模，以比雷埃夫斯港口項目為龍頭，充分利用希臘海運能力優勢，把握希臘加入中國-中東歐國家合作機制的機遇，推動中歐陸海快線合作，助力中歐互聯互通平台發展，做中歐合作的典範。

德國之聲報道稱，這次習近平到訪希臘，米佐塔基斯將陪同他參觀比雷埃夫斯港，這是希臘最大的港口，由中遠集團控股。這也是中資在希臘最大的投資項目，而中遠集團不久前剛剛獲批一個新的開發項目，其中包括建設一座新的貨運站。北京已經為該港口投資超過8億歐元，未來還有意再追加6億歐元的投資。

比雷埃夫斯港是從亞洲出發的集裝箱貨運船穿過東地中海之後入境歐盟的第一個深水海港。該港口在中國的「一帶一路」發展倡議中扮演着重要角色。2019年希臘正式簽署文件加入這一旨在開發東西方貿易新通道的倡議。

雅典派迪昂大學國際關係研究所主任菲利斯（Konstantinos Filis）對德國之聲表示：「中遠集團在比雷埃夫斯的投資是一個成功案例。」這位政治學者認為，最重要的是中國遵守歐洲法律規定，比如在就業者權益和環境保護方面。

法國國際廣播電台則認為，在西歐多數國家對習近平倡導的「一帶一路」持觀望質疑態度之際，希臘早已率先已簽署加入中國的「一帶一路」計劃，成為該野心勃勃的計劃進入西歐的重要突破口和跳板。