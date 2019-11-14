巴西總統賣口乖？　稱中國是巴西未來一部分

金磚峰會在巴西舉行期間，11月13日巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）和中國國家主席習近平舉行會晤，兩國就擴大交通、服務、投資等領域內的合作達成協議。

總統：中國日益成為巴西未來一部分

在會晤後舉行的記者會上，博爾索納羅表示，「希望兩國能擴大貿易、實現多元化，中國正日益成為巴西未來的一部分」，顯示出其對巴西同中國加強合作的期待。

改變對華態度

這與此前博爾索納羅的對華態度截然不同。此前，博爾索納羅被譽為「巴西版特朗普（Donald Trump）」，曾多次在公開場合批評中國。2018年巴西總統選舉時，博爾索納羅還表示「中國正在買下巴西」。

如今博爾索納羅改變對華態度，里約熱內盧州立大學國際關係學一位教授指出，博爾索納羅認識到同中國搞好關係的重要性，巴西不必在中國或美國之間只選一個。

韓國news1新聞網站11月14日報道，隨着中國同巴西經濟合作的加強，巴西產大豆、鐵礦石、原油等產品對華出口規模大量增加，目前僅這三類產品出口量就佔巴西對華出口整體規模的80%以上。特別是巴西大豆出口量佔中國市場的75%，因此巴西似乎希望獨佔中國大豆市場的全部份額。

路透社11月13日報道，巴西農業諮詢機構Agroconsult表示，如果中國同美國達成增加北美大豆購買量的協議，那麼巴西對華大豆出口或將從2018年的6000萬噸下降至5300萬噸。

據歷史數據顯示，巴西向中國買家提出的大豆成交價格比其他國家高，並且這個價格不斷上漲。但價格飛漲的同時巴西大豆的質量並沒有跟上。巴西大豆的蛋白質含量出現自2018年以來的首次下降，從37.14%下降至36.83%。相比之下，優質的阿根廷大豆正在逐漸降價。如此看來，巴西大豆無論是質量還是價格，未必有足夠競爭力。

有分析人士指出，在中國大豆市場競爭白熱化的階段，海外國家希望獲得更多的市場份額，均需要優惠的價格以及優良的產品。