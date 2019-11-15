【中美貿易戰】農產品採購目標成癥結所在　兩國安排副部長級通話

彭博社11月14日引述知情人士報道，美國要求中國詳細說明如何實現每年購買美國500億美元農產品的目標，有關要求已經成為首階段貿易協議談判的癥結所在。

知情人士透露，中國談判代表正在抵制美國官員的一項提議，即提供月度、季度和年度採購目標。中國還堅持，如果達成協議，雙方必須同意分階段取消關税。但是美國總統特朗普（Donald Trump）早前說，沒有同意取消任何關税。

報道指，知情人士還透露，中美副部級的官員13日晚上安排舉行電話會議，會議討論的議題料不僅僅是農業，還包括知識產權、強迫技術轉讓和執行機制。

美國《華爾街日報》報道，中美貿易談判於採購農產品的議題上觸礁。特朗普指，中國同意每年購買最多500億美元的農產品，但北京對於將明確數字寫進潛在的協議存有疑慮。報道指，北京希望避免達成看似單方面對華府有利的協議，並希望當貿易緊張關係升級時有出路。一名中方官員指，如果事態轉差，中方可以停止採購。

中美同時亦未就何時撤銷關稅等問題達成共識。報道引述知情人士指，中方官員反抗美方有關協議強力執行機制和制止強制技術轉移的要求。據指，華府部份前貿易官員和知情人士擔心，在接近達成協議時，中國會提出過份的要求導致協議告吹。