法國「黃背心」示威運動一周年　民眾得到了什麼？

法國「黃背心」運動11月17日踏入一周年，當地再有人趁機發起集會，紀念這場運動。 這場「無大台」、源於加燃油稅問題的示威運動，全國一度有多達28萬人參與，也曾跌至僅數百人。它迫使法國政府改變政策，總統頻頻「落區」聽民意、推紓民困措施，但有不少示威者未滿意。伴隨時間過去及警方採取更嚴厲手法，運動能量逐漸減退，有當地學者認為，運動取得政府一些讓步，但沒有扭轉局面，例如與運動有關的參選人在今年選舉中，只有甚低的得票率。

「黃背心」運動的導火線，始於法國政府借環保名義意圖大幅提高燃油稅，觸發民眾不滿。在社交網站Facebook上，群眾號召大家拿出汽車內必備的螢光黃背心，上街抗議，並且呼籲每逢周六在全國多個城市示威遊行，佔據街道。

巴黎有民眾趁「黃背心運動」一周年上街堵路。（Reuters）

🔻民眾趁運動一周年上街🔻

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燃油稅以外 批評社會不公

在法國，居住在市郊或鄉郊的民眾對燃油需求更大，故此加徵燃油稅也突顯了城鄉差異。因此，示威很快延燒至社會不公、工資、高昂生活費用，以至總統馬克龍（Emmanuel Macron）的親商界政策。示威者不滿長期遭政府忽視，要求有更多的政治參與度，尋求成立「由公民發起公投的制度」（référendum d'initiative citoyenne）等等。

早期便參與運動的沙拉比（Samy Shalaby）稱「民眾希望做更多的事情挑戰稅制，他們希望改變民主和財政、整個經濟模式，他們希望改變國內所有的政治」。

「黃背心運動」起初大致和平和樂觀，惟數周後民眾逐漸變得憤怒，有人破壞象徵財富的銀行和豪華汽車，也出現焚毀商店餐廳、襲擊記者等情況。

「黃背心」示威在2018年12月愈來愈激烈，民眾聚集在巴黎凱旋門前，警方出動水炮車驅散。（Getty Images）

政府讓步 馬克龍落區「大辯論」

面對國內愈演愈烈的示威，法國政府作出讓步，宣布暫緩燃油稅，而馬克龍也頻頻「落區」，與地方官員和民眾舉行馬拉松式會議，聆聽他們的不滿和訴求。政府此後推出約值170億歐元的減稅和其他財政鼓勵措施，重新徵收「富人稅」等。

與此同時，政府通過反蒙面法和更具爭議的反暴動法，容許警察可以便用更大的武力鎮壓示威。2019年春天，當地除了零星的衝突外，市面大致上回復示威前的局面。據法國內政部的統計，示威活動由起初超過28萬人，已跌至6月底的5700多人。

在衝突中失去右眼的知名「黃背心運動」參加者羅德里格斯（Jerome Rodrigues）認為，愈來愈少人在周末上街的原因並不是人們對運動失去興趣，而是因為警方的鎮壓。

法國政府通過法例，容許警方使用更大武力對付示威者。（Reuters）

斷斷續續近1年的運動中，約2500名示威者，1800名保安部隊受傷，11人死於示威相關的意外；24名示威者因防暴槍而失去眼睛，政府稱造成8.5億歐元的損失，動用了2.97億歐元修復基建和支付警員超時薪金。

這些沉重代價的背後，黃背心運動又達成了什麼？

學者稱沒扭轉局面 參加者：團結民眾

雷恩政治學院（Sciences Po Rennes）政治科學家勒巴爾特（Christian Le Bart）認為，「黃背心」從政府取得「小讓步」，但沒有扭轉局面，例如在5月的歐洲議會選舉中，與黃背心有關的參選人只獲得不足1%的得票率。

馬克龍所屬的「共和前進」（LREM）議員博托雷爾（Eric Bothorel）則認為，運動根本地改變了從政的方法，並進一步將公民納入決策之中。

參與者沙拉比認為運動不成功，他稱政府除了加強武力執法外，什麼都沒有給予。他認為，唯一正面的是民眾間更團結和有更多溝通。羅德里格斯卻認為，運動令民眾覺醒，意識到社會不公和過度重稅的問題，也讓人民一起相討解決方案，重新建立「失去的友愛」。