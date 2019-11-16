英國安德魯王子開腔談醜聞　否認性侵　承認在事件中令人失望

英女王的第三個孩子、約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）近來捲入醜聞，他被指控過去與美國富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相熟、曾透過對方與一名17歲少女發生性行為，安德魯王子近日受訪回應這段醜聞，他稱根本不記得有跟涉事女子見過面，否認性侵說法。

安德魯王子被指是英女王最寵愛的兒子（Getty Images）

涉事女子朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre）是愛潑斯坦性罪行案的受害者之一，她9月聲稱自己曾遭「賣身」至安德魯王子，當時只有17歲，她形容自己是遭「販賣」。

安德魯王子最新在英國廣播公司（BBC）的訪問中表示，他不記得有跟朱弗雷見過面，他稱「我沒有任何關於和這位女士見面的記憶，絲毫沒有。」

承認在事件中令人失望

但他承認自己有令人失望的地方，包括與愛潑斯坦有來往，曾在對方的家中逗留。安德魯王子稱「那不是成為王室成員的作為，我們試圖維持最高的標準和準則。」

愛潑斯坦2008年就勸誘未成年少女賣淫，協議秘密認罪，因此坐監13個月，但期間可以外出工作。他2019年7月在紐約再被捕，涉嫌性侵及性販賣未成年少女等，在等待審訊期間，8月他在監獄自殺身亡。

（中央社 / 每日郵報）