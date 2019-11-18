【新聞教室】《香港人權法案》倘在美參議院通過　下一步是如何？

美國參議院即將審議《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），並決定啟動「熱線」程序，若果沒有任何參議員反對法案，可能很快便會成功通過參議院。下一步會如何？法案尚未正式成為法律，包括先要待兩院整合法案版本，之後還要提交予總統特朗普（Donald Trump）簽署。特朗普也有權拒簽、否決法案，若是如此，屆時或會變成特朗普與國會之間的爭拗。

兩院整合後提交特朗普

此法案10月已通過眾議院，這次再闖參議院，但由於兩院版本稍有不同，即使通過後，還要返回眾議院，讓兩院先協調整合這兩個版本，成功後才會再提交給總統特朗普。

特朗普將決定簽署抑或否決法案，分析指出，在中美快將達成首階段貿易協議之時，特朗普至今未表態會否簽署法案。美國國會及行政當局中國委員會（CECC） 主席、眾議員麥戈文（Jim McGovern）接受訪問時稱，特朗普的沉默值得注意，相當令人不安。

若特朗普動用「否決權」，國會也有權推翻總統決定，但所需票數不低（路透社）

總統否決的話會如何？

若然特朗普動用「否決權」，參眾兩院也有權再表決，以推翻總統的決定，但兩院皆需有三分之二以上議員支持，才能推翻總統的否決。

特朗普曾否決國會的議案嗎？

不止一次，例如在今年5月，特朗普突然宣布緊急狀態聲明，以繞過國會直接對中東盟友售武。此舉引來國會反彈，在民主共和兩黨聯手下，眾議院和參議院分別投票通過決議案，反對特朗普的計劃，但被特朗普否決。這是特朗普上任以來第三次使用否決權。

在特朗普否決國會的議案後，參議院7月試圖表決，阻止特朗普行使否決權，惟未達所需票數，未能推翻特朗普的決定。