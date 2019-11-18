法國黃背心「佔領」老佛爺百貨　示威者：1隻手鐲是5倍最低工資

11月17日是法國黃背心反政府示威一周年，該國首都巴黎當天有示威者一度短暫衝入著名的老佛爺百貨（Galeries Lafayette）示威，該百貨在趕走示威者後，決定提早關門。示威者在場內展示反資本家的橫額，有人表示，百貨內一隻手鐲的價錢就是最低工資的5倍。

黃背心一周年：圖為11月17日，身穿黃背心的示威者在巴黎高級百貨公司老佛爺懸掛巨型橫額後握手。（AP）

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老佛爺位於奧斯曼大街的巴黎大堂購物區（Les Halles）。約200名「黃背心」當天中午抵達老佛爺3樓，之後拿出標語在商場內集會。一些示威者在唱生日歌，慶祝黃背心運動踏入第一個周年紀念日，一些人則在現場舉起寫有反資本家的橫額。

當天來到老佛爺的「黃背心」之一阿奈絲（Anaïs）指，在這個商場購買一個手鐲的價錢，等同於最低工資的5倍。阿奈絲還說，有些人在老佛爺購物一個下午，所花費的金額已是其他人6個月的工資。

Action des #GiletsJaunes dans les Galeries Lafayette pour dénoncer la société de consommation à l’occasion des 1 an du mouvement. pic.twitter.com/IVIWQ6YeXd — Remy Buisine (@RemyBuisine) November 17, 2019

示威者「佔領」老佛爺數分鐘之後，保安人員便前往該層驅散「黃背心」示威人等人，還沒收一些人的手機，預防有關相片洩露到社交網站。之後，警方在商場外展開拘捕行動，每名被捕的人均被罰款135歐元。

老佛爺為避免示威者重返並再次「佔領」商場而決定提早關閉，直至18日上午才重新開始營業。