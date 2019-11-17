【法國黃背心運動】示威一周年爆警民衝突　124人被捕

法國11月17日是黃背心反政府示威一周年，多個城市16日再次爆發示威，其中巴黎發生嚴重警民衝突，警方拘捕124人。

示威者11月16在法國西部南特（Nantes）與防暴警察爆發衝突。（Reuters）

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在巴黎的意大利廣場（Place d’Italie），不少示威者身穿黑衣及蒙面，他們焚燒垃圾桶和汽車，並向警方投擲石塊和水樽，又設置路障，有人破壞位於意大利廣場的匯豐銀行分行，據報更有人在中銀分行門口用中文字寫上聲援香港示威活動的字句。手持警棍和盾牌的防暴警察則發射催淚彈和水炮驅散。

部分示威者穿越城鎮走向巴黎奧斯特里茲站（Gare d’Austerlitz）期間，在凱旋門附近的尚佩雷門站（Porte de Champerret）爆發警民衝突。巴黎市內有20個地鐵站16日關閉。

全國其他多個城巿亦出現示威，其中南部的馬賽（Marseille）約有1,000人上街，過程大致和平。

法國內政部表示，全國16日有2.8萬人參與示威，當中巴黎有4,700人。當局指，巴黎有124人被捕，其中78人被拘留。

這場運動的導火線是由於法國政府藉環保名義，大幅提高燃油稅，觸發民眾不滿。隨着國內示威愈演愈烈，法國政府作出讓步，宣布暫緩燃油稅，而總統馬克龍（Emmanuel Macron）也頻頻與地方官員和民眾舉行馬拉松式會議，聆聽他們的不滿和訴求，並推遲計劃中的下一輪改革，包括退休金和失業制度。